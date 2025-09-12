Рейтинг@Mail.ru
Молдавию превращают в прислугу ЕС, заявил Шор - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/moldavija-2041504246.html
Молдавию превращают в прислугу ЕС, заявил Шор
Молдавию превращают в прислугу ЕС, заявил Шор - РИА Новости, 12.09.2025
Молдавию превращают в прислугу ЕС, заявил Шор
Румыния манипулирует гражданами Молдавии в преддверии парламентских выборов, чтобы завлечь страну в ЕС и подчинить Брюсселю, хотя это противоречит интересам... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T16:13:00+03:00
2025-09-12T16:13:00+03:00
в мире
молдавия
россия
румыния
илан шор
никушор дан
майя санду
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039366011_0:185:3312:2048_1920x0_80_0_0_8f8209b3b0e2079d1626384505680484.jpg
КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Румыния манипулирует гражданами Молдавии в преддверии парламентских выборов, чтобы завлечь страну в ЕС и подчинить Брюсселю, хотя это противоречит интересам страны, заявил РИА Новости лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Президент Румынии Никушор Дан ранее заявил в эфире румынского телеканала TVR, что Молдавия может в 2028 году стать частью ЕС, но многое будет зависеть от исхода парламентских выборов. "Таким образом западные политики шантажируют молдаван, ставя им ультиматум: не проголосуете за партию "Действие и солидарность" — не будет вам Евросоюза! Эти манипуляции нам хорошо знакомы. По сути, это прямое грубое вмешательство в выборы и во внутреннюю политику Молдавии. Позорный проект превращения Молдовы в прислугу ЕС (а на других условиях наша страна Европе не нужна) будет прекращена сразу же с победой в парламенте здравых сил", - заявил Шор. Он полагает, что для подобных высказываний есть две причины. С одной стороны, Молдавии пытаются навязать "марионеточный прозападный парламент" и сохранить кресла президенту Майе Санду для легкого принятия нужных ЕС решений. С другой стороны, указал он, президент Румынии не считает Молдавию независимым государством, и, видимо, полагает, что скоро она "окончательно станет румынской окраиной". Политик отметил, что жители Молдавии ощутили на себе первые "плюсы" евроинтеграции, когда оказались отрезаны от сотрудничества с Россией, что негативно сказалось на экономике самой республики. "Люди беднеют на глазах, старики получают смехотворные пенсии, у молодежи нет будущего. Эта власть не дала ничего, кроме разорения и новых репрессивных законов. С Евросоюзом нам не по пути, и это ясно уже всем молдаванам. Мы — самобытный и сильный народ. Мы будем строить партнерские отношения с теми странами, с которыми сами считаем нужным, и в первую очередь — с Россией и ЕАЭС. Чему сейчас Запад пытается помешать изо всех сил", - подчеркнул Шор. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
https://ria.ru/20250909/moldaviya-2040687060.html
https://ria.ru/20250912/mid-2041427285.html
https://ria.ru/20250909/pridnestrove-2040728714.html
молдавия
россия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039366011_395:0:3126:2048_1920x0_80_0_0_2a8fef74b63d9fc6422d5a0c715729bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, румыния, илан шор, никушор дан, майя санду, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Илан Шор, Никушор Дан, Майя Санду, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Молдавию превращают в прислугу ЕС, заявил Шор

Шор заявил, что Румыния манипулирует Молдавией, чтобы завлечь ее в ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Румыния манипулирует гражданами Молдавии в преддверии парламентских выборов, чтобы завлечь страну в ЕС и подчинить Брюсселю, хотя это противоречит интересам страны, заявил РИА Новости лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
Президент Румынии Никушор Дан ранее заявил в эфире румынского телеканала TVR, что Молдавия может в 2028 году стать частью ЕС, но многое будет зависеть от исхода парламентских выборов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Санду использует Россию как угрозу, чтобы выпросить деньги у ЕС, заявил Шор
9 сентября, 14:55
"Таким образом западные политики шантажируют молдаван, ставя им ультиматум: не проголосуете за партию "Действие и солидарность" — не будет вам Евросоюза! Эти манипуляции нам хорошо знакомы. По сути, это прямое грубое вмешательство в выборы и во внутреннюю политику Молдавии. Позорный проект превращения Молдовы в прислугу ЕС (а на других условиях наша страна Европе не нужна) будет прекращена сразу же с победой в парламенте здравых сил", - заявил Шор.
Он полагает, что для подобных высказываний есть две причины. С одной стороны, Молдавии пытаются навязать "марионеточный прозападный парламент" и сохранить кресла президенту Майе Санду для легкого принятия нужных ЕС решений. С другой стороны, указал он, президент Румынии не считает Молдавию независимым государством, и, видимо, полагает, что скоро она "окончательно станет румынской окраиной".
Политик отметил, что жители Молдавии ощутили на себе первые "плюсы" евроинтеграции, когда оказались отрезаны от сотрудничества с Россией, что негативно сказалось на экономике самой республики.
"Люди беднеют на глазах, старики получают смехотворные пенсии, у молодежи нет будущего. Эта власть не дала ничего, кроме разорения и новых репрессивных законов. С Евросоюзом нам не по пути, и это ясно уже всем молдаванам. Мы — самобытный и сильный народ. Мы будем строить партнерские отношения с теми странами, с которыми сами считаем нужным, и в первую очередь — с Россией и ЕАЭС. Чему сейчас Запад пытается помешать изо всех сил", - подчеркнул Шор.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
МИД России ответил на обвинения Молдавии во вмешательстве в выборы
Вчера, 12:48
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
МИД ПМР прокомментировал ограничение числа участков на выборах в Молдавии
9 сентября, 16:54
 
В миреМолдавияРоссияРумынияИлан ШорНикушор ДанМайя СандуЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала