КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Румыния манипулирует гражданами Молдавии в преддверии парламентских выборов, чтобы завлечь страну в ЕС и подчинить Брюсселю, хотя это противоречит интересам страны, заявил РИА Новости лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Президент Румынии Никушор Дан ранее заявил в эфире румынского телеканала TVR, что Молдавия может в 2028 году стать частью ЕС, но многое будет зависеть от исхода парламентских выборов. "Таким образом западные политики шантажируют молдаван, ставя им ультиматум: не проголосуете за партию "Действие и солидарность" — не будет вам Евросоюза! Эти манипуляции нам хорошо знакомы. По сути, это прямое грубое вмешательство в выборы и во внутреннюю политику Молдавии. Позорный проект превращения Молдовы в прислугу ЕС (а на других условиях наша страна Европе не нужна) будет прекращена сразу же с победой в парламенте здравых сил", - заявил Шор. Он полагает, что для подобных высказываний есть две причины. С одной стороны, Молдавии пытаются навязать "марионеточный прозападный парламент" и сохранить кресла президенту Майе Санду для легкого принятия нужных ЕС решений. С другой стороны, указал он, президент Румынии не считает Молдавию независимым государством, и, видимо, полагает, что скоро она "окончательно станет румынской окраиной". Политик отметил, что жители Молдавии ощутили на себе первые "плюсы" евроинтеграции, когда оказались отрезаны от сотрудничества с Россией, что негативно сказалось на экономике самой республики. "Люди беднеют на глазах, старики получают смехотворные пенсии, у молодежи нет будущего. Эта власть не дала ничего, кроме разорения и новых репрессивных законов. С Евросоюзом нам не по пути, и это ясно уже всем молдаванам. Мы — самобытный и сильный народ. Мы будем строить партнерские отношения с теми странами, с которыми сами считаем нужным, и в первую очередь — с Россией и ЕАЭС. Чему сейчас Запад пытается помешать изо всех сил", - подчеркнул Шор. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

