https://ria.ru/20250912/moldavija-2041396852.html

Власти Молдавии обокрали граждан, заявила Таубер

Власти Молдавии обокрали граждан, заявила Таубер - РИА Новости, 12.09.2025

Власти Молдавии обокрали граждан, заявила Таубер

Правящая партия "Действие и солидарность" захватила власть в Молдавии, обокрала граждан, а теперь борется с оппозицией средневековыми методами, утверждает... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T11:05:00+03:00

2025-09-12T11:05:00+03:00

2025-09-12T11:05:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

гагаузия

марина таубер

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033189142_0:93:3130:1854_1920x0_80_0_0_d4b2c7d8085b00be37287fa8439d63f8.jpg

КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" захватила власть в Молдавии, обокрала граждан, а теперь борется с оппозицией средневековыми методами, утверждает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. "Партия "Действие и солидарность" проигрывает. Вы просто... обокрали всю страну и захотели захватить полностью в ней власть. Что и сделали. И вы боретесь с оппозицией какими-то средневековыми методами", — написала Таубер в своем Telegram-канале. По ее словам, власть могла завоевать доверие граждан и другими методами, без попыток подавить оппозицию. "У вас есть возможность строить, у вас есть возможность развивать, у вас есть весь админресурс, у вас есть абсолютно все. Что вы предпочли этому? Никакой сильный игрок никогда не мандражирует так сильно, как это сейчас происходит в правящей партии. У партии власти в руках, все институты власти, абсолютно все. И такой огромный ресурс поддержки со стороны европейских стран", - добавила депутат. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250911/moldavija-2041192429.html

https://ria.ru/20250908/moldaviya-2040425791.html

молдавия

кишинев

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, марина таубер, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, парламентские выборы в молдавии