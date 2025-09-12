Власти Молдавии обокрали граждан, заявила Таубер
Таубер заявила, что власти Молдавии борются с оппозицией средневековыми методами
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМитинг перед зданием Кишиневского суда в поддержку депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер
Митинг перед зданием Кишиневского суда в поддержку депутата от оппозиционного блока "Победа" Марины Таубер. Архивное фото
КИШИНЕВ, 12 сен - РИА Новости. Правящая партия "Действие и солидарность" захватила власть в Молдавии, обокрала граждан, а теперь борется с оппозицией средневековыми методами, утверждает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
"Партия "Действие и солидарность" проигрывает. Вы просто... обокрали всю страну и захотели захватить полностью в ней власть. Что и сделали. И вы боретесь с оппозицией какими-то средневековыми методами", — написала Таубер в своем Telegram-канале.
По ее словам, власть могла завоевать доверие граждан и другими методами, без попыток подавить оппозицию. "У вас есть возможность строить, у вас есть возможность развивать, у вас есть весь админресурс, у вас есть абсолютно все. Что вы предпочли этому? Никакой сильный игрок никогда не мандражирует так сильно, как это сейчас происходит в правящей партии. У партии власти в руках, все институты власти, абсолютно все. И такой огромный ресурс поддержки со стороны европейских стран", - добавила депутат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
