В базу "Миротворца" внесли трехлетнего ребенка из России

В базу "Миротворца" внесли трехлетнего ребенка из России

Трехлетний ребенок из России внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец" в пятницу, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта.

2025-09-12T22:54:00+03:00

2025-09-12T22:54:00+03:00

2025-09-12T23:41:00+03:00

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Трехлетний ребенок из России внесен в скандальную украинскую базу "Миротворец" в пятницу, выяснило РИА Новости, изучив базу данных сайта.На сайте указано, что родившийся 9 июня 2023 года Тимур сознательно нарушил госграницу Украины.Дети и подростки уже не раз попадали в базу "Миротворец" с публикацией личных данных.Этот сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

