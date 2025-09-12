Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Белоруссии высказался о закрытии Польшей границы
11:18 12.09.2025 (обновлено: 12:23 12.09.2025)
Глава МИД Белоруссии высказался о закрытии Польшей границы
в мире
польша
минск
белоруссия
максим рыженков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041376241_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_c8088f561e453e312d36c0db7e1f309b.jpg
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Минск спокойно реагирует на закрытие границы Польшей, эти действия в первую очередь направлены против нее же самой, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу, заявив, что это связано с началом российско-белорусских военных учений "Запад-2025". "Мы реагируем спокойно. На самом деле, то, что делает сегодня Польша, в первую очередь направлено против самой же Польши", - сказал Рыженков в интервью телеканалу "Первый информационный".По его словам, польское правительство совершенно не думает о своих гражданах, поскольку через белорусскую границу идут грузы, из которых на территории Польши производится продукция и идет дальше. Грузов, которые имеют назначением Польшу, идет порядка 400 тысяч тонн в месяц, это дает работу, способствует насыщению товарами и развитию страны, сказал Рыженков. "Об этом сегодня никто не думает. Потому что задача сегодня - милитаризация, милитаризация, еще раз милитаризация. И Польша очень грамотно, с точки зрения тех политиков, которые стоят у руля, использует эту ситуацию для того, чтобы деньги (Брюсселя) получать и потом как-то распределять", - сказал глава белорусской дипломатии.Он сообщил, что в МИД Белоруссии пригласили руководителей миссий зарубежных стран, чьи товары перемещаются через границу и которые могут пострадать от введения запрета польской стороной. "Это Китай, Казахстан, ряд стран Азии, Россия. Надо не забывать, что в обратную сторону идет очень много товаров западноевропейских государств. Это Италия, Франция, Германия, Нидерланды. На самом деле наш коридор сегодня, как узенькое горлышко, используется всеми в целях снижения транспортных издержек", - сказал министр, заметив, что южнее и севернее Белоруссии границы практически закрыты для перемещений грузов в направлении Запад - Восток."Сегодня более-менее нормальный только вот этот вот польский кусочек (границы). Поэтому, когда Польша приняла решение, она и свои интересы подорвала, и подложила, как говорят, плохую мину под отношения с другими странами", - сказал Рыженков. Он уверен, что поляки границу откроют. "Никуда они не денутся. Они границу откроют", - сказал белорусский министр.
в мире, польша, минск, белоруссия, максим рыженков
В мире, Польша, Минск, Белоруссия, Максим Рыженков
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПольские пограничники обустраивают заграждение на белорусско-польской границе
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Польские пограничники обустраивают заграждение на белорусско-польской границе
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Минск спокойно реагирует на закрытие границы Польшей, эти действия в первую очередь направлены против нее же самой, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу, заявив, что это связано с началом российско-белорусских военных учений "Запад-2025".
"Мы реагируем спокойно. На самом деле, то, что делает сегодня Польша, в первую очередь направлено против самой же Польши", - сказал Рыженков в интервью телеканалу "Первый информационный".
По его словам, польское правительство совершенно не думает о своих гражданах, поскольку через белорусскую границу идут грузы, из которых на территории Польши производится продукция и идет дальше. Грузов, которые имеют назначением Польшу, идет порядка 400 тысяч тонн в месяц, это дает работу, способствует насыщению товарами и развитию страны, сказал Рыженков. "Об этом сегодня никто не думает. Потому что задача сегодня - милитаризация, милитаризация, еще раз милитаризация. И Польша очень грамотно, с точки зрения тех политиков, которые стоят у руля, использует эту ситуацию для того, чтобы деньги (Брюсселя) получать и потом как-то распределять", - сказал глава белорусской дипломатии.
Он сообщил, что в МИД Белоруссии пригласили руководителей миссий зарубежных стран, чьи товары перемещаются через границу и которые могут пострадать от введения запрета польской стороной. "Это Китай, Казахстан, ряд стран Азии, Россия. Надо не забывать, что в обратную сторону идет очень много товаров западноевропейских государств. Это Италия, Франция, Германия, Нидерланды. На самом деле наш коридор сегодня, как узенькое горлышко, используется всеми в целях снижения транспортных издержек", - сказал министр, заметив, что южнее и севернее Белоруссии границы практически закрыты для перемещений грузов в направлении Запад - Восток.
"Сегодня более-менее нормальный только вот этот вот польский кусочек (границы). Поэтому, когда Польша приняла решение, она и свои интересы подорвала, и подложила, как говорят, плохую мину под отношения с другими странами", - сказал Рыженков. Он уверен, что поляки границу откроют. "Никуда они не денутся. Они границу откроют", - сказал белорусский министр.
В миреПольшаМинскБелоруссияМаксим Рыженков
 
 
