В Ярославской области создали 24 многофункциональных медкомплекса
Ярославская область
Ярославская область
 
17:43 12.09.2025
В Ярославской области создали 24 многофункциональных медкомплекса
В Ярославской области создали 24 многофункциональных медкомплекса - РИА Новости, 12.09.2025
В Ярославской области создали 24 многофункциональных медкомплекса
Двадцать четыре многофункциональных медицинских комплекса созданы в Ярославской области в рамках объединения медучреждений, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 12.09.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Двадцать четыре многофункциональных медицинских комплекса созданы в Ярославской области в рамках объединения медучреждений, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, первые итоги объединения медицинских учреждений подвели на заседании координационного совета главных внештатных специалистов регионального министерства здравоохранения, участие в котором принял Евраев. "В результате проведенной работы в Ярославской области создано 24 многофункциональных медицинских комплекса. Выстроена эффективная сеть, которая позволяет получать разные виды медицинских услуг, от приемов на местах до высокотехнологичной помощи в областных центрах", - цитирует Евраева пресс-служба. По словам губернатора, реорганизация дала возможность сократить избыточные административно-управленческие и вспомогательные должности. Все высвободившиеся средства оставлены в больницах и направлены на повышение оплаты труда тем сотрудникам, которые не входят в указы президента. "Более 400 миллионов рублей планируем дополнительно направить в 2026 году на зарплаты, укрепление материально-технической базы и развитие новых сервисов для пациентов", - рассказал глава региона. Евраев подчеркнул, что цель объединения медицинских организаций - не только оптимизировать внутренние процессы, но и вывести здравоохранение региона на новый уровень: исключить кредиторскую задолженность, повысить качество условий труда, убрать очереди и создать современные сервисы для жителей. Объединение юридических лиц позволяет перераспределять ресурсы и усиливать больницы: вместо разрозненных учреждений функционируют полноценные центры с четкой ответственностью руководства и возможностью выбора для пациентов, пояснил губернатор. По данным Евраева, в системе здравоохранения региона трудятся почти 4,9 тысячи врачей, свыше 8 тысяч специалистов среднего звена и более 7,5 тысяч младшего и прочего персонала.
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Двадцать четыре многофункциональных медицинских комплекса созданы в Ярославской области в рамках объединения медучреждений, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы областного правительства, первые итоги объединения медицинских учреждений подвели на заседании координационного совета главных внештатных специалистов регионального министерства здравоохранения, участие в котором принял Евраев.
"В результате проведенной работы в Ярославской области создано 24 многофункциональных медицинских комплекса. Выстроена эффективная сеть, которая позволяет получать разные виды медицинских услуг, от приемов на местах до высокотехнологичной помощи в областных центрах", - цитирует Евраева пресс-служба.
По словам губернатора, реорганизация дала возможность сократить избыточные административно-управленческие и вспомогательные должности. Все высвободившиеся средства оставлены в больницах и направлены на повышение оплаты труда тем сотрудникам, которые не входят в указы президента.
"Более 400 миллионов рублей планируем дополнительно направить в 2026 году на зарплаты, укрепление материально-технической базы и развитие новых сервисов для пациентов", - рассказал глава региона.
Евраев подчеркнул, что цель объединения медицинских организаций - не только оптимизировать внутренние процессы, но и вывести здравоохранение региона на новый уровень: исключить кредиторскую задолженность, повысить качество условий труда, убрать очереди и создать современные сервисы для жителей. Объединение юридических лиц позволяет перераспределять ресурсы и усиливать больницы: вместо разрозненных учреждений функционируют полноценные центры с четкой ответственностью руководства и возможностью выбора для пациентов, пояснил губернатор.
По данным Евраева, в системе здравоохранения региона трудятся почти 4,9 тысячи врачей, свыше 8 тысяч специалистов среднего звена и более 7,5 тысяч младшего и прочего персонала.
