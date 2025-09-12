https://ria.ru/20250912/medkompleks-2041523931.html

В Ярославской области создали 24 многофункциональных медкомплекса

В Ярославской области создали 24 многофункциональных медкомплекса

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Двадцать четыре многофункциональных медицинских комплекса созданы в Ярославской области в рамках объединения медучреждений, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, первые итоги объединения медицинских учреждений подвели на заседании координационного совета главных внештатных специалистов регионального министерства здравоохранения, участие в котором принял Евраев. "В результате проведенной работы в Ярославской области создано 24 многофункциональных медицинских комплекса. Выстроена эффективная сеть, которая позволяет получать разные виды медицинских услуг, от приемов на местах до высокотехнологичной помощи в областных центрах", - цитирует Евраева пресс-служба. По словам губернатора, реорганизация дала возможность сократить избыточные административно-управленческие и вспомогательные должности. Все высвободившиеся средства оставлены в больницах и направлены на повышение оплаты труда тем сотрудникам, которые не входят в указы президента. "Более 400 миллионов рублей планируем дополнительно направить в 2026 году на зарплаты, укрепление материально-технической базы и развитие новых сервисов для пациентов", - рассказал глава региона. Евраев подчеркнул, что цель объединения медицинских организаций - не только оптимизировать внутренние процессы, но и вывести здравоохранение региона на новый уровень: исключить кредиторскую задолженность, повысить качество условий труда, убрать очереди и создать современные сервисы для жителей. Объединение юридических лиц позволяет перераспределять ресурсы и усиливать больницы: вместо разрозненных учреждений функционируют полноценные центры с четкой ответственностью руководства и возможностью выбора для пациентов, пояснил губернатор. По данным Евраева, в системе здравоохранения региона трудятся почти 4,9 тысячи врачей, свыше 8 тысяч специалистов среднего звена и более 7,5 тысяч младшего и прочего персонала.

