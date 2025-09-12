https://ria.ru/20250912/masterstvo-2041488506.html

Агротехнологи покажут мастерство на чемпионате высоких технологий

Агротехнологи покажут мастерство на чемпионате высоких технологий - РИА Новости, 12.09.2025

Агротехнологи покажут мастерство на чемпионате высоких технологий

Компетенция "Интеллектуальные системы агропроизводства" пройдет в рамках финала чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T15:19:00+03:00

2025-09-12T15:19:00+03:00

2025-09-12T15:36:00+03:00

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041424251_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_80cbae4dad8725c9472a009f8d55deb1.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Компетенция "Интеллектуальные системы агропроизводства" пройдет в рамках финала чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Финал стартует в Великом Новгороде 17 сентября. Участникам предстоит произвести полный цикл цифровизации агропроизводства: от анализа данных с полевых датчиков и дистанционного зондирования до монтажа интеллектуальных систем мониторинга здоровья животных, рассказывает главный эксперт компетенции Екатерина Лукашик. Алгоритмы искусственного интеллекта способны автоматически планировать работу техники, формировать отчеты и прогнозировать различные ситуации. Кроме того, с помощью ИИ можно подбирать корма и следить за поголовьем, подчеркивает эксперт. "Ребята, выбравшие это направление, — наше будущее. Они позволят обеспечить научно-обоснованный прогресс в управлении сельскохозяйственными объектами: от анализа почвенно-климатических условий до определения состояния животных и растений с использованием современных цифровых инструментов", – уверена Лукашик, ее слова приводит пресс-служба Института. Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чемпионат «профессионалы»