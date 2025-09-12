Рейтинг@Mail.ru
Агротехнологи покажут мастерство на чемпионате высоких технологий - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Профессионалы. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Профессионалы. Сделано в России
 
15:19 12.09.2025 (обновлено: 15:36 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/masterstvo-2041488506.html
Агротехнологи покажут мастерство на чемпионате высоких технологий
Агротехнологи покажут мастерство на чемпионате высоких технологий - РИА Новости, 12.09.2025
Агротехнологи покажут мастерство на чемпионате высоких технологий
Компетенция "Интеллектуальные системы агропроизводства" пройдет в рамках финала чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T15:19:00+03:00
2025-09-12T15:36:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041424251_0:250:2400:1600_1920x0_80_0_0_80cbae4dad8725c9472a009f8d55deb1.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Компетенция "Интеллектуальные системы агропроизводства" пройдет в рамках финала чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Финал стартует в Великом Новгороде 17 сентября. Участникам предстоит произвести полный цикл цифровизации агропроизводства: от анализа данных с полевых датчиков и дистанционного зондирования до монтажа интеллектуальных систем мониторинга здоровья животных, рассказывает главный эксперт компетенции Екатерина Лукашик. Алгоритмы искусственного интеллекта способны автоматически планировать работу техники, формировать отчеты и прогнозировать различные ситуации. Кроме того, с помощью ИИ можно подбирать корма и следить за поголовьем, подчеркивает эксперт. "Ребята, выбравшие это направление, — наше будущее. Они позволят обеспечить научно-обоснованный прогресс в управлении сельскохозяйственными объектами: от анализа почвенно-климатических условий до определения состояния животных и растений с использованием современных цифровых инструментов", – уверена Лукашик, ее слова приводит пресс-служба Института. Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041424251_263:0:2396:1600_1920x0_80_0_0_faf1093ee608c56c25784f8275afe384.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
Агротехнологи покажут мастерство на чемпионате высоких технологий

В финале чемпионата высоких технологий пройдут соревнования по агропроизводству

© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образованияАгротехнологи покажут мастерство на чемпионате высоких технологий
Агротехнологи покажут мастерство на чемпионате высоких технологий - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Института развития профессионального образования
Агротехнологи покажут мастерство на чемпионате высоких технологий
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Компетенция "Интеллектуальные системы агропроизводства" пройдет в рамках финала чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Финал стартует в Великом Новгороде 17 сентября. Участникам предстоит произвести полный цикл цифровизации агропроизводства: от анализа данных с полевых датчиков и дистанционного зондирования до монтажа интеллектуальных систем мониторинга здоровья животных, рассказывает главный эксперт компетенции Екатерина Лукашик.
Алгоритмы искусственного интеллекта способны автоматически планировать работу техники, формировать отчеты и прогнозировать различные ситуации. Кроме того, с помощью ИИ можно подбирать корма и следить за поголовьем, подчеркивает эксперт.
"Ребята, выбравшие это направление, — наше будущее. Они позволят обеспечить научно-обоснованный прогресс в управлении сельскохозяйственными объектами: от анализа почвенно-климатических условий до определения состояния животных и растений с использованием современных цифровых инструментов", – уверена Лукашик, ее слова приводит пресс-служба Института.
Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.
Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
 
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала