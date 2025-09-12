https://ria.ru/20250912/masterstvo-2041488506.html
Агротехнологи покажут мастерство на чемпионате высоких технологий
2025-09-12T15:19:00+03:00
2025-09-12T15:19:00+03:00
2025-09-12T15:36:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Компетенция "Интеллектуальные системы агропроизводства" пройдет в рамках финала чемпионата высоких технологий, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Финал стартует в Великом Новгороде 17 сентября. Участникам предстоит произвести полный цикл цифровизации агропроизводства: от анализа данных с полевых датчиков и дистанционного зондирования до монтажа интеллектуальных систем мониторинга здоровья животных, рассказывает главный эксперт компетенции Екатерина Лукашик. Алгоритмы искусственного интеллекта способны автоматически планировать работу техники, формировать отчеты и прогнозировать различные ситуации. Кроме того, с помощью ИИ можно подбирать корма и следить за поголовьем, подчеркивает эксперт. "Ребята, выбравшие это направление, — наше будущее. Они позволят обеспечить научно-обоснованный прогресс в управлении сельскохозяйственными объектами: от анализа почвенно-климатических условий до определения состояния животных и растений с использованием современных цифровых инструментов", – уверена Лукашик, ее слова приводит пресс-служба Института. Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения. Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
