В Подмосковье машина скорой помощи влетела в продуктовый магазин - РИА Новости, 12.09.2025
12:47 12.09.2025 (обновлено: 17:47 12.09.2025)
В Подмосковье машина скорой помощи влетела в продуктовый магазин
происшествия
королев
пионерский
гибдд мвд рф
chevrolet
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Два человека получили травмы после столкновения автомобиля скорой помощи с продуктовым магазином в подмосковном Королеве, по предварительной информации, реанимобиль уходил от прямого столкновения с легковой машиной Chevrolet, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, реанимобиль уходил от прямого столкновения с Chevrolet, задев легковушку по касательной", - сказал собеседник агентства. После этого скорая влетела в продуктовый магазин. "Ушибы у двоих в реанимобиле", - добавил собеседник агентства. Как сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции, предварительно, легковой автомобиль не предоставил "скорой" преимущество на дороге. "Сегодня около 07:58 возле одного из домов, расположенных на улице Пионерской, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной марки Chevrolet, при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи, двигающемуся в попутном направлении с включенными световым и звуковым сигналами", - говорится в сообщении. Об обращении пострадавших за медпомощью в нем не говорится. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято.
королев
пионерский
московская область (подмосковье)
происшествия, королев, пионерский, гибдд мвд рф, chevrolet, московская область (подмосковье)
Происшествия, Королев, Пионерский, ГИБДД МВД РФ, Chevrolet, Московская область (Подмосковье)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Два человека получили травмы после столкновения автомобиля скорой помощи с продуктовым магазином в подмосковном Королеве, по предварительной информации, реанимобиль уходил от прямого столкновения с легковой машиной Chevrolet, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Предварительно, реанимобиль уходил от прямого столкновения с Chevrolet, задев легковушку по касательной", - сказал собеседник агентства.
После этого скорая влетела в продуктовый магазин.
"Ушибы у двоих в реанимобиле", - добавил собеседник агентства.
Как сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции, предварительно, легковой автомобиль не предоставил "скорой" преимущество на дороге.
"Сегодня около 07:58 возле одного из домов, расположенных на улице Пионерской, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной марки Chevrolet, при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи, двигающемуся в попутном направлении с включенными световым и звуковым сигналами", - говорится в сообщении.
Об обращении пострадавших за медпомощью в нем не говорится.
В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято.
