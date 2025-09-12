https://ria.ru/20250912/mashina-2041524805.html

В Подмосковье машина скорой помощи влетела в продуктовый магазин

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Два человека получили травмы после столкновения автомобиля скорой помощи с продуктовым магазином в подмосковном Королеве, по предварительной информации, реанимобиль уходил от прямого столкновения с легковой машиной Chevrolet, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предварительно, реанимобиль уходил от прямого столкновения с Chevrolet, задев легковушку по касательной", - сказал собеседник агентства. После этого скорая влетела в продуктовый магазин. "Ушибы у двоих в реанимобиле", - добавил собеседник агентства. Как сообщается в Telegram-канале подмосковной полиции, предварительно, легковой автомобиль не предоставил "скорой" преимущество на дороге. "Сегодня около 07:58 возле одного из домов, расположенных на улице Пионерской, произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомашиной марки Chevrolet, при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи, двигающемуся в попутном направлении с включенными световым и звуковым сигналами", - говорится в сообщении. Об обращении пострадавших за медпомощью в нем не говорится. В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято.

