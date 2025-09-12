Вердикт для старения: вот что позволило испанке прожить 117 лет
© Public domainМария Браньяс Морера
Мария Браньяс Морера
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мария Браньяс Морера в свои 117 лет стала одним из долгожителей земли. Она родилась, когда Эйнштейн только формулировал теорию относительности, а умерла в эпоху искусственного интеллекта. Всю жизнь женщина утверждала, что никаких особых секретов долголетия у нее нет.
Однако международная команда ученых после изучения образцов ее тканей пришла к совершенно иным выводам.
Американка, ставшая каталонкой
В Сан-Франциско 4 марта 1907 года появилась на свет девочка, которой суждено было стать рекордсменкой долголетия. Мария родилась в Америке, но большую часть жизни провела уже на другом континенте, как сообщает Lenta.ru
Когда будущей долгожительнице исполнилось восемь лет, семья кардинально поменяла жизнь: переехала за океан — в Испанию. Каталония стала для девочки настоящим домом.
Детские воспоминания о переезде остались яркими до самых последних дней. "Мы прибыли на лодке. (Во время Первой мировой войны. — Прим. ред.) Германия нападала с севера, и пересечь северные моря было невозможно. Нам пришлось идти через Азорские острова и через Кубу", — вспоминала Мария.
Мария Браньяс (третья слева) со своей семьей в Новом Орлеане, 1911 год
Мария Браньяс (третья слева) со своей семьей в Новом Орлеане, 1911 год
Рекордсменка с Twitter
В 1931 году она вышла замуж за врача Жоана Морета. Во время гражданской войны в Испании супруги работали в полевом госпитале в Трухильо — он врачом, она медсестрой. Сорок лет семейной жизни подарили им троих детей, 11 внуков и 13 правнуков.
Пришлось столкнуться и с тяжелыми утратами. Женщина овдовела в 1976-м и больше замуж не выходила. Еще более болезненной утратой стала смерть единственного сына Августа.
В 90-е годы энергии Марии хватало на путешествия по Египту, Италии, Нидерландам и Англии. Она увлекалась шитьем, музыкой, чтением, играла на фортепиано и изучала музыку в барселонской консерватории Лисео.
Современные технологии тоже не испугали долгожительницу. Мария освоила социальные сети и активно общалась с миром через Twitter (ныне — X). В 113 лет она переболела COVID-19, продемонстрировав удивительную стойкость организма.
Мария Браньяс Морера в 1925 году
Мария Браньяс Морера в 1925 году
"Не плачьте, я не люблю слезы"
Два последних десятилетия жизни Мария провела в доме престарелых. Возраст давал о себе знать, однако женщина удивляла персонал своим состоянием. Физические недуги практически не беспокоили долгожительницу.
Cамыми серьезными проблемами стали частичная потеря слуха и сложности с передвижением. При этом ясность ума сохранялась полностью — никакого старческого маразма и депрессии.
Слуховой аппарат
Слуховой аппарат
Каждый день Мария старалась изучить что-то новое. Оптимизм не покидал ее даже в самые тяжелые моменты. Окружающие отмечали удивительную жизнерадостность пожилой женщины. Перед смертью Мария почувствовала приближение конца. Она заявила родным: "Время близко. Не плачьте, я не люблю слезы. И прежде всего — не страдайте из-за меня. Куда бы я ни пошла, я буду счастлива". Скончалась Мария в 2024-м в возрасте 117 лет и 168 дней.
Философия столетней мудрости
За 117 лет Мария успела сформировать собственный взгляд на мир. Современность ее не особенно впечатляла. По мнению долгожительницы, люди в начале XX века жили спокойнее и счастливее, чем нынешние поколения.
"Люди XX века жили спокойнее и счастливее. В настоящий момент деньги преобладают в мире, и этим почти все достигается", — делилась наблюдениями Мария.
Секрет собственного долголетия Мария объясняла просто. Главными факторами она называла: "Порядок, спокойствие, хорошие отношения с семьей, связь с природой, позитивное мышление и отказ от токсичных людей".
Позитивное мышление
Позитивное мышление
"У меня была аккуратная, очень приятная в социальном отношении жизнь. Без излишеств", — объясняла свой феномен Мария.
При этом она не считала себя обладательницей особой формулы бессмертия. Долголетие, по ее мнению, — это сочетание удачи и хорошей генетики. Никаких сверхъестественных практик или строгих диет.
Код Марии: что ученые нашли в ее теле
Когда Марии было 116 лет, ученые провели биопсию, взяв образец ее тканей. Результаты они изложили в опубликованной на сайте biorxiv.org статье "Мультиомическая схема экстремальной продолжительности жизни человека".
Они искали "эликсир молодости", а нашли парадокс: ее тело накопило все возрастные признаки, но научилось их компенсировать. Вот главные секреты ее долголетия.
1. Часы старения и генетический код
Ее "часы старения" — теломеры (защитные "колпачки" хромосом) — были рекордно короткими. По всем теориям, это должно было сделать ее существование невозможным. Как предполагают авторы, "огромное истощение теломерных последовательностей <...> могло ограничивать продолжительность жизни любой злокачественной клетки".
При этом ее ДНК не содержала ни одного "гена бессмертия". Ученые нашли целый "коктейль из редких вариантов множества генов и путей, <...> которые, вероятно, работали вместе", создавая почти неуязвимый организм.
ДНК
ДНК
2. Идеальный двигатель: иммунитет и метаболизм
Иммунная система Марии тоже была парадоксом. В ее крови нашли возрастные мутации (CHIP), которые у 99% людей приводят к раку крови или болезням сердца. Но не у нее.
Ее иммунитет был не молодым, а мудрым. Он состоял из огромной армии "Т-клеток — убийц", готовых уничтожить любую угрозу, и уникального, невиданного у других долгожителей количества "В-клеток памяти". Как сказано в отчете, это подчеркивает "уникальность ее исключительного долголетия". Ее иммунная система видела все, ко всему была готова и обладала опытом, которого не было ни у кого.
Два финальных открытия объяснили многое. В ее кишечнике жила огромная армия "хороших" бифидобактерий, которые борются с воспалением (возможно, благодаря трем йогуртам в день, которые она ела).
Метаболизм жиров работал идеально, практически без "плохого" холестерина, а уровень системного воспаления — главной причины старения, от артрита до болезней сердца — был почти нулевым.
Единственное, что выдавало ее истинный возраст и намекало на скорый уход, — это низкий уровень некоторых аминокислот. Все остальное в ее "двигателе" работало как у молодого человека.
Иммунная система
Иммунная система
Главная сенсация
Но главный секрет — ее биологический возраст. По семи разным "эпигенетическим часам" ученые получили один и тот же результат. Как говорится в исследовании, "наша супердолгожительница продемонстрировала гораздо более молодой биологический возраст, чем ее реальный хронологический. <...> Ее клетки 'чувствовали' или 'вели' себя как более молодые".
Хотя ей было 116, организм по уровню износа соответствовал 90-летнему человеку.
Главный вывод исследователей: Мария была не чудом, а примером биологической гармонии. Она была живым доказательством того, что старение и болезнь — не одно и то же.
Руки
Руки