https://ria.ru/20250912/lavrov-2041410302.html
Лавров назвал "Интервидение" музыкальным Экспо
Лавров назвал "Интервидение" музыкальным Экспо - РИА Новости, 12.09.2025
Лавров назвал "Интервидение" музыкальным Экспо
Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам церемонии жеребьевки конкурса "Интервидение" назвал его "музыкальным Экспо" и площадкой для... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T11:50:00+03:00
2025-09-12T11:50:00+03:00
2025-09-12T11:50:00+03:00
россия
москва
московская область (подмосковье)
сергей лавров
владимир путин
shaman (ярослав дронов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040488785_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e05e136247aad2d94507bee35496c95e.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам церемонии жеребьевки конкурса "Интервидение" назвал его "музыкальным Экспо" и площадкой для диалога и взаимообогащения цивилизаций. Жеребьевка международного музыкального конкурса "Интервидение" проходит в национальном центре "Россия" в Москве в пятницу. "Интервидение - это своего рода музыкальное Экспо, универсальная площадка для диалога цивилизаций с опорой на взаимное обогащение, национальных историй и традиций", - заявил Лавров в своем видеообращении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250912/lavrov-2041409823.html
https://ria.ru/20250910/intervidenie-2040656530.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040488785_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_1a1430d1842dece5e4e5c3f278464b68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область (подмосковье), сергей лавров, владимир путин, shaman (ярослав дронов)
Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Лавров, Владимир Путин, SHAMAN (Ярослав Дронов)
Лавров назвал "Интервидение" музыкальным Экспо
Лавров назвал Интервидение площадкой для диалога и взаимообогащения цивилизаций