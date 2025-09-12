Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал "Интервидение" музыкальным Экспо
Лавров назвал "Интервидение" музыкальным Экспо
Лавров назвал "Интервидение" музыкальным Экспо
Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам церемонии жеребьевки конкурса "Интервидение" назвал его "музыкальным Экспо" и площадкой для...
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам церемонии жеребьевки конкурса "Интервидение" назвал его "музыкальным Экспо" и площадкой для диалога и взаимообогащения цивилизаций. Жеребьевка международного музыкального конкурса "Интервидение" проходит в национальном центре "Россия" в Москве в пятницу. "Интервидение - это своего рода музыкальное Экспо, универсальная площадка для диалога цивилизаций с опорой на взаимное обогащение, национальных историй и традиций", - заявил Лавров в своем видеообращении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам церемонии жеребьевки конкурса "Интервидение" назвал его "музыкальным Экспо" и площадкой для диалога и взаимообогащения цивилизаций.
Жеребьевка международного музыкального конкурса "Интервидение" проходит в национальном центре "Россия" в Москве в пятницу.
"Интервидение - это своего рода музыкальное Экспо, универсальная площадка для диалога цивилизаций с опорой на взаимное обогащение, национальных историй и традиций", - заявил Лавров в своем видеообращении.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
