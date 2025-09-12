https://ria.ru/20250912/lavrov-2041410302.html

Лавров назвал "Интервидение" музыкальным Экспо

Лавров назвал "Интервидение" музыкальным Экспо - РИА Новости, 12.09.2025

Лавров назвал "Интервидение" музыкальным Экспо

Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам церемонии жеребьевки конкурса "Интервидение" назвал его "музыкальным Экспо" и площадкой для... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T11:50:00+03:00

2025-09-12T11:50:00+03:00

2025-09-12T11:50:00+03:00

россия

москва

московская область (подмосковье)

сергей лавров

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040488785_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e05e136247aad2d94507bee35496c95e.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к участникам церемонии жеребьевки конкурса "Интервидение" назвал его "музыкальным Экспо" и площадкой для диалога и взаимообогащения цивилизаций. Жеребьевка международного музыкального конкурса "Интервидение" проходит в национальном центре "Россия" в Москве в пятницу. "Интервидение - это своего рода музыкальное Экспо, универсальная площадка для диалога цивилизаций с опорой на взаимное обогащение, национальных историй и традиций", - заявил Лавров в своем видеообращении. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250912/lavrov-2041409823.html

https://ria.ru/20250910/intervidenie-2040656530.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, московская область (подмосковье), сергей лавров, владимир путин, shaman (ярослав дронов)