Лавров рассказал о важности "Интервидения"
Лавров назвал «Интервидение» важным событием международного значения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Интервидение" - важное событие международного значения, где творчество, искусство являются инструментами сохранения культурного суверенитета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Конкурс "Интервидение" – это не просто музыкальное соревнование, а важное событие международного значения, где творчество, искусство становятся важнейшим инструментом дипломатии, сохранения культурного суверенитета, укрепления взаимопонимания между народами", - сказал он в видеообращении участникам международного музыкального конкурса "Интервидение".
Лавров добавил, что к "Интервидению" сегодня приковано внимание международного медиасообщества - журналисты из более чем 25 стран мира аккредитованы на конкурс.
"Желаю всем участникам вдохновения, творческих успехов и новых ярких достижений на этом празднике музыки и дружбы. Пусть ваши мелодии звучат в унисон, укрепляя связи и создавая атмосферу взаимного уважения и сотрудничества", - заключил министр.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
