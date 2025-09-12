https://ria.ru/20250912/lavrov-2041409823.html

Лавров рассказал о важности "Интервидения"

Лавров рассказал о важности "Интервидения" - РИА Новости, 12.09.2025

Лавров рассказал о важности "Интервидения"

"Интервидение" - важное событие международного значения, где творчество, искусство являются инструментами сохранения культурного суверенитета, заявил министр... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T11:47:00+03:00

2025-09-12T11:47:00+03:00

2025-09-12T11:52:00+03:00

россия

сергей лавров

москва

московская область (подмосковье)

владимир путин

shaman (ярослав дронов)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036507988_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_72616b2a793be48cfa7824871e687af9.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Интервидение" - важное событие международного значения, где творчество, искусство являются инструментами сохранения культурного суверенитета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Конкурс "Интервидение" – это не просто музыкальное соревнование, а важное событие международного значения, где творчество, искусство становятся важнейшим инструментом дипломатии, сохранения культурного суверенитета, укрепления взаимопонимания между народами", - сказал он в видеообращении участникам международного музыкального конкурса "Интервидение". Лавров добавил, что к "Интервидению" сегодня приковано внимание международного медиасообщества - журналисты из более чем 25 стран мира аккредитованы на конкурс."Желаю всем участникам вдохновения, творческих успехов и новых ярких достижений на этом празднике музыки и дружбы. Пусть ваши мелодии звучат в унисон, укрепляя связи и создавая атмосферу взаимного уважения и сотрудничества", - заключил министр.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250908/intervidenie-2039372446.html

https://ria.ru/20250910/intervidenie-2040656530.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей лавров, москва, московская область (подмосковье), владимир путин, shaman (ярослав дронов)