В Кремле прокомментировали участие ветеранов СВО в выборах

Опыт и моральные качества ветеранов СВО будут востребованы во всех ветвях власти, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Опыт и моральные качества ветеранов СВО будут востребованы во всех ветвях власти, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Герои СВО интегрируются в мирную жизнь, их опыт, их моральные качества, их дух, безусловно, будут максимально востребованы во всех ветвях власти", - сказал Песков журналистам, комментируя участие ветеранов СВО в выборах.

