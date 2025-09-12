https://ria.ru/20250912/kreml-2041437179.html
В Кремле прокомментировали участие ветеранов СВО в выборах
В Кремле прокомментировали участие ветеранов СВО в выборах - РИА Новости, 12.09.2025
В Кремле прокомментировали участие ветеранов СВО в выборах
Опыт и моральные качества ветеранов СВО будут востребованы во всех ветвях власти, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2025
дмитрий песков
политика
единый день голосования — 2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Опыт и моральные качества ветеранов СВО будут востребованы во всех ветвях власти, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Герои СВО интегрируются в мирную жизнь, их опыт, их моральные качества, их дух, безусловно, будут максимально востребованы во всех ветвях власти", - сказал Песков журналистам, комментируя участие ветеранов СВО в выборах.
В Кремле прокомментировали участие ветеранов СВО в выборах
Песков: ветераны СВО будут востребованы во всех ветвях власти