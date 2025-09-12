https://ria.ru/20250912/konkurs-2041423875.html

Более 100 заявок поступило на конкурс "Мама-предприниматель" в Забайкалье

Более 100 заявок поступило на конкурс "Мама-предприниматель" в Забайкалье

Более 100 заявок поступило на конкурс "Мама-предприниматель" в Забайкалье

На конкурс "Мама-предприниматель" в Забайкалье поступило 105 заявок в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. На конкурс "Мама-предприниматель" в Забайкалье поступило 105 заявок в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Из 105 заявок в следующий — очный региональный этап — пройдут только 35. Отборочный этап продлится до 12 сентября, а уже 15 сентября станет известен список финалисток регионального этапа. Программа очного этапа пройдет в Чите с 22 по 26 сентября. В течение пяти дней участниц ждет интенсивное обучение: разработка бизнес-модели, проработка финансовой части, подготовка к публичной защите и консультации экспертов. По итогам обучения жюри выберет победительницу регионального этапа. Она получит 150 тысяч рублей на развитие бизнеса и возможность претендовать на главный приз федерального этапа — грант в размере 1 миллион рублей. "Мы рады, что с каждым годом программа "Мама-предприниматель" вызывает все больший интерес у жительниц Забайкалья. Рост числа заявок показывает: у женщин есть стремление развивать свои идеи и превращать их в бизнес. Наша задача — поддержать их на этом пути и дать все необходимые инструменты для успешного старта", — отметил директор центра "Мой бизнес" Забайкальского края Аюша Дондоков, его слова приводит пресс-служба. Проект "Мама-предприниматель" реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" и направлен на поддержку женщин, которые совмещают заботу о семье с развитием собственного дела.

