Студенты оценили законодательные возможности применения ИИ в Москве

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Учащиеся Финансового университета, МГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС и МГУУ на межвузовском конкурсе "Регуляторный хакатон" в Москве оценивали законодательные перспективы использования цифровых технологий в столице, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития (ДЭПР).Событие состоялось в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030" на площадке павильона "Экономика Москвы" в парке "Музеон". Организаторами являлись ДЭПР и АНО "Мосстратегия".Студенты рассматривали действующее законодательство с целью определить риски и придумать более безопасное использование искусственного интеллекта. Участникам приходилось создавать на соревновании новые регуляторные рамки. Жюри состояло из специалистов из различных сфер и включало московских представителей органов исполнительной власти. Они выбрали победителя среди пяти презентаций."Важно, чтобы будущие специалисты уже сегодня учились не только анализировать нормативные акты, но и применять современные технологии, включая искусственный интеллект. Конкурс показал, что студенты способны разрабатывать продуманные регуляторные решения для ключевых сфер. Такой опыт помогает им еще во время учебы понять, как использовать цифровые инструменты и экспертные подходы для выработки эффективных решений", — приводит пресс-служба слова заместителя столичного мэра, руководителя ДЭПР Марии Багреевой.На первом месте оказалась команда МГУ. Студенты предложили обдуманное применение цифровых технологий в медицине, учитывая интересы властей, предпринимательства и жителей города. Далее следуют команда МГУУ и команда Финансового университета.Учащимся было в среднем 20 лет. На мероприятии присутствовали практикующие юристы и эксперты отрасли, которые помогали участникам, поэтому практический опыт в законотворческой или правоприменительной сферах не требовался.Багреева указала, что развитие культуры оценки регулирующего воздействия и вовлечение молодежи в работу с искусственным интеллектом – это инвестиция в будущее Москвы. По ее мнению, чем раньше студенты начнут применять такие инструменты, тем быстрее они привнесут новое в создание комфортной городской среды.АНО "Мосстратегия" собирается и дальше организовывать подобные мероприятия для того, чтобы увеличивать круг заинтересованных студентов московских университетов. Это укрепит практику работы с инструментами оценки правового регулирующего воздействия в интересах предпринимательства, общества и государства.Форум "Территория будущего. Москва 2030" организован в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из современных мегаполисов мира.Ранее Багреева сообщала, что в августе столичному проекту "Школе юного инвестора" исполняется 10 лет, за время работы в нем приняли участие более 27 тысяч учащихся.

