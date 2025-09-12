https://ria.ru/20250912/konferentsiya-2041409552.html

"День бренда 2025" пройдет в Москве 10 октября

"День бренда 2025" пройдет в Москве 10 октября - РИА Новости, 12.09.2025

"День бренда 2025" пройдет в Москве 10 октября

Бизнес-конференция "День бренда 2025" пройдет в Москве 10 октября, она объединит на площадке более 1500 специалистов маркетинга и рекламы. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T11:47:00+03:00

2025-09-12T11:47:00+03:00

2025-09-12T11:47:00+03:00

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041408816_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_bea0308bc479825719f2e5f4d65f6184.jpg

МОСКВА, 12 сен - Пресс-служба AdIndex. Бизнес-конференция "День бренда 2025" пройдет в Москве 10 октября, она объединит на площадке более 1500 специалистов маркетинга и рекламы. Тема конференции в этом году — "Смотрим в будущее". Рекламный рынок России вступил в новый цикл системных изменений. Меняются не только бюджеты и каналы, но и центры притяжения внимания потребителей: технологические платформы, e-commerce и экосистемы сегодня предлагают не просто структуры сбыта товара, а новые модели для бренд-коммуникаций. В этих условиях рынку нужно взглянуть в будущее: сделать переоценку эффективности используемых инструментов, сформулировать новые правила доверительных отношений с аудиторией и найти еще больше источников знаний для принятия решений. Эксперты обсудят, каким будет маркетинг в 2026 году, какие метрики станут определяющими при выборе стратегий и партнеров, какие инструменты уже доказали эффективность, а какие пока остаются в эксперименте и как новые подходы помогут брендам расти и укреплять бизнес. В числе спикеров мероприятия топ-менеджеры и директора крупных российских компаний. Среди них: ● генеральный директор по рекламным технологиям MTС Елена Мельникова; ● медиа-директор ГК "Черноголовка" Алла Миронова; ● директор по маркетингу Т2 Егор Бормусов; ● руководитель департамента бизнес-аналитики, маркетинга и коммуникаций НСК Лариса Щипанова; ● маркетинг-директор Jetour Юлия Зелепукина; ● директор "Авито Реклама" Яков Пейсахзон; ● директор по маркетинговым коммуникациям "Арнест ЮниРусь" Ирина Зернышко; ● вице-президент по развитию OMD OM Group Ольга Барская; ● управляющий партнер SkyAlliance Василий Туровец; ● вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский; ● Executive Director Gulliver Group Оксана Карпухина; ● руководитель отдела по спецпроектам и бренд-коммуникациям "Авито" Анна Китайкина; ● директор по маркетингу и стратегии MAY Brands Андрей Сазонов; ● бренд-директор "ВсеИнструменты.ру" Анастасия Медведева; ● руководитель отдела по продвижению цифрового маркетинга Т2 Павел Вавилов; ● Owner The Um Agency Альберт Усманов; ● коммерческий директор X5 Media Олеся Чечик; ● Chief Digital Officer Media Instinct Group Максим Ермолаев. В программе – шесть тематических залов, более 150 топовых спикеров и масштабные дискуссии о будущем индустрии. Ключевые темы конференции: трансформация маркетинговых бюджетов, новые модели взаимодействия брендов и подрядчиков, а также изменения в индустриальных правилах игры. Второй год подряд конференция "День бренда" пройдет в пространстве современного отеля "Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк" и традиционно соберет тех, кто успешно создает настоящее и будущее маркетинга. Организатором мероприятия выступает Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд" при участии AdIndex, Mediascope и "Национального рекламного альянса". Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы