ВС России уничтожили два комплекса спутниковой связи Starlink в ДНР

12.09.2025 - Подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали два комплекса спутниковой связи Starlink, тяжелый дрон R-18 и пункт управления беспилотниками вооруженных сил Украины

ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали два комплекса спутниковой связи Starlink, тяжелый дрон R-18 и пункт управления беспилотниками вооруженных сил Украины на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ночного наблюдения за местностью операторы БПЛА обнаружили октокоптер R-18 ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило выявить пункт управления беспилотниками, откуда противник осуществлял запуски. Координаты целей были переданы расчетам ударных FPV-дронов, которые уничтожили дрон R-18 вместе с расчётом и оборудованием пункта управления… В лесном массиве в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы БПЛА выявили и уничтожили с помощью ударных FPV-дронов две антенны Starlink, которые противник использовал для управления беспилотниками", - уточнили в ведомстве. В Минобороны напомнили, что тяжелый военный дрон-октокоптер R-18 способен нести до 10 килограммов боевой нагрузки, оснащен тепловизионной и дневной камерами, применяется для дистанционного минирования и сброса боеприпасов, а также устойчив к обычным средствам радиоэлектронной борьбы. Управление дроном осуществляется через спутниковую систему Starlink.

