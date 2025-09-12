Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили два комплекса спутниковой связи Starlink в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 12.09.2025
ВС России уничтожили два комплекса спутниковой связи Starlink в ДНР
ВС России уничтожили два комплекса спутниковой связи Starlink в ДНР - РИА Новости, 12.09.2025
ВС России уничтожили два комплекса спутниковой связи Starlink в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали два комплекса спутниковой связи Starlink, тяжелый дрон R-18 и пункт управления беспилотниками вооруженных... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T10:48:00+03:00
2025-09-12T10:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали два комплекса спутниковой связи Starlink, тяжелый дрон R-18 и пункт управления беспилотниками вооруженных сил Украины на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В ходе ночного наблюдения за местностью операторы БПЛА обнаружили октокоптер R-18 ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило выявить пункт управления беспилотниками, откуда противник осуществлял запуски. Координаты целей были переданы расчетам ударных FPV-дронов, которые уничтожили дрон R-18 вместе с расчётом и оборудованием пункта управления… В лесном массиве в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы БПЛА выявили и уничтожили с помощью ударных FPV-дронов две антенны Starlink, которые противник использовал для управления беспилотниками", - уточнили в ведомстве. В Минобороны напомнили, что тяжелый военный дрон-октокоптер R-18 способен нести до 10 килограммов боевой нагрузки, оснащен тепловизионной и дневной камерами, применяется для дистанционного минирования и сброса боеприпасов, а также устойчив к обычным средствам радиоэлектронной борьбы. Управление дроном осуществляется через спутниковую систему Starlink.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск ликвидировали два комплекса спутниковой связи Starlink, тяжелый дрон R-18 и пункт управления беспилотниками вооруженных сил Украины на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"В ходе ночного наблюдения за местностью операторы БПЛА обнаружили октокоптер R-18 ВСУ. Дальнейшее наблюдение позволило выявить пункт управления беспилотниками, откуда противник осуществлял запуски. Координаты целей были переданы расчетам ударных FPV-дронов, которые уничтожили дрон R-18 вместе с расчётом и оборудованием пункта управления… В лесном массиве в окрестностях Клебан-Быкского водохранилища операторы БПЛА выявили и уничтожили с помощью ударных FPV-дронов две антенны Starlink, которые противник использовал для управления беспилотниками", - уточнили в ведомстве.
В Минобороны напомнили, что тяжелый военный дрон-октокоптер R-18 способен нести до 10 килограммов боевой нагрузки, оснащен тепловизионной и дневной камерами, применяется для дистанционного минирования и сброса боеприпасов, а также устойчив к обычным средствам радиоэлектронной борьбы. Управление дроном осуществляется через спутниковую систему Starlink.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
