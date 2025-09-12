https://ria.ru/20250912/komandir-2041485087.html

В "Ахмате" назвали возраст военных ВСУ, погибших в Серебрянском лесничестве

В "Ахмате" назвали возраст военных ВСУ, погибших в Серебрянском лесничестве

В "Ахмате" назвали возраст военных ВСУ, погибших в Серебрянском лесничестве

Возраст погибших в Серебрянском лесничестве украинских военнослужащих - 45-50 лет, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным...

СЕРЕБРЯНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО (ЛНР), 12 сен - РИА Новости. Возраст погибших в Серебрянском лесничестве украинских военнослужащих - 45-50 лет, рассказал РИА Новости командир батальона спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным "Шрам", выполняющий задачи на данном участке фронта. В среду командир сообщал, что огромное количество раненых солдат ВСУ было брошено сослуживцами при отступлении в Серебрянском лесничестве, в результате "трехсотые" (раненые) превратились в "двухсотых" (погибших). На данный момент российские бойцы занимаются эвакуацией тел погибших украинских солдат. "Получается, возраст погибших ВСУ в Серебрянском лесничестве колеблется, но больше это, конечно, 50 плюс, 45 плюс. Приблизительно такой, судя по документам", - рассказал "Шрам". Ранее начальник Генштаба ВС РФ, командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне СВО Валерий Герасимов сообщил, что завершается разгром прижатой к реке Северский Донец группировки противника в Серебрянском лесничестве. ВС РФ ежедневно ведут бои на участке фронта в Серебрянском лесничестве в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение Серебрянского лесничества даст возможность российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта.

