Клуб молодых промышленников создан в Красноярске

2025-09-12T15:45:00+03:00

красноярский край

КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Двенадцатое региональное отделение общероссийского Клуба молодых промышленников открылось и начало работу в Красноярске, сообщает пресс-служба Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края. По данным пресс-службы, Клуб молодых промышленников – профессиональное сообщество, с 2019 года объединяющее перспективных руководителей средних и малых промышленных предприятий. В его состав входят около 200 предприятий из 47 регионов России. Деятельность клуба имеет стратегическое значение для развития отечественного производства. Благодаря поддержке предпринимателей, которая действует в рамках нацпроектов "Эффективная и конкурентная экономика" и "Международная кооперация и экспорт", предприятия смогут активнее участвовать в межрегиональном сотрудничестве и вносить вклад в укрепление экономики. "Открытие отделения Клуба молодых промышленников – важное и нужное событие для края. Сила и гибкость экономики – в динамичном секторе МСП, где рождаются смелые идеи и создаются по-настоящему уникальные производства. Этот клуб станет точкой сборки для нового поколения инженеров, изобретателей и предпринимателей, которые будут писать следующую главу промышленной истории региона", – сказал министр промышленности и торговли региона Максим Ермаков. Отмечается, важным направлением работы регионального отделения станет консультационная поддержка молодых промышленников в получении государственной поддержки, что позволит реализовать новые инвестиционные проекты и создать дополнительные высокотехнологичные рабочие места в регионе.

