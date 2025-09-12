https://ria.ru/20250912/kirk-2041536275.html

Губернатор Юты назвал убийство Кирка нападением на американские идеалы

Губернатор Юты назвал убийство Кирка нападением на американские идеалы - РИА Новости, 12.09.2025

Губернатор Юты назвал убийство Кирка нападением на американские идеалы

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка является нападением на американские ценности. РИА Новости, 12.09.2025

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка является нападением на американские ценности."Это гораздо больше, чем нападение на одного человека. Это нападение на всех нас. Это нападение на американский эксперимент. Это нападение на наши идеалы", - сказал Кокс журналистам. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

