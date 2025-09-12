Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Юты назвал убийство Кирка нападением на американские идеалы - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 12.09.2025 (обновлено: 18:48 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/kirk-2041536275.html
Губернатор Юты назвал убийство Кирка нападением на американские идеалы
Губернатор Юты назвал убийство Кирка нападением на американские идеалы - РИА Новости, 12.09.2025
Губернатор Юты назвал убийство Кирка нападением на американские идеалы
Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка является нападением на американские ценности. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T18:40:00+03:00
2025-09-12T18:48:00+03:00
в мире
сша
юта
чарли кирк
дональд трамп
убийство американского политика чарли кирка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97ae2f2ec3d2c7264fd332b8f62b4a54.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка является нападением на американские ценности."Это гораздо больше, чем нападение на одного человека. Это нападение на всех нас. Это нападение на американский эксперимент. Это нападение на наши идеалы", - сказал Кокс журналистам. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
https://ria.ru/20250912/smi-2041503448.html
сша
юта
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2041068765_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_68feeb86f2810cef8fc59bc56d4301d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, юта, чарли кирк, дональд трамп, убийство американского политика чарли кирка
В мире, США, Юта, Чарли Кирк, Дональд Трамп, Убийство американского политика Чарли Кирка
Губернатор Юты назвал убийство Кирка нападением на американские идеалы

Губернатор Юты Кокс назвал убийство Кирка нападением на американские ценности

© AP Photo / Jeffrey PhelpsЧарли Кирк
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
Чарли Кирк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс заявил, что убийство консервативного активиста Чарли Кирка является нападением на американские ценности.
"Это гораздо больше, чем нападение на одного человека. Это нападение на всех нас. Это нападение на американский эксперимент. Это нападение на наши идеалы", - сказал Кокс журналистам.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
СМИ раскрыли, кто сдал убийцу Кирка
Вчера, 16:09
 
В миреСШАЮтаЧарли КиркДональд ТрампУбийство американского политика Чарли Кирка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала