СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Кирка
в мире
юта
сша
чарли кирк
дональд трамп
убийство американского политика чарли кирка
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка зовут Тайлер Робинсон, ему 22 года, он житель штата Юта, сообщает газета New York Post со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка. "Это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон", - пишет издание.
NYP: подозреваемому в убийстве Чарли Кирка Тайлеру Робинсону 22 года