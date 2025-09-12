Рейтинг@Mail.ru
Трамп настаивает на высшей мере наказания для убийцы Кирка - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 12.09.2025 (обновлено: 15:25 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/kirk-2041486327.html
Трамп настаивает на высшей мере наказания для убийцы Кирка
Трамп настаивает на высшей мере наказания для убийцы Кирка - РИА Новости, 12.09.2025
Трамп настаивает на высшей мере наказания для убийцы Кирка
Президент США Дональд Трамп заявил, что человек, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, "заслуживает смертной казни". РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T15:13:00+03:00
2025-09-12T15:25:00+03:00
убийство американского политика чарли кирка
в мире
сша
дональд трамп
чарли кирк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ebe42f5542ce0ec0c882eacc6d075d3f.jpg
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что человек, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, "заслуживает смертной казни"."Я думаю и надеюсь, что он получит смертный приговор. Чарли Кирк был замечательным человеком, он этого не заслужил. Он работал так усердно и так хорошо, его все любили", — сказал Трамп в пятничном интервью телеканалу Fox News.
https://ria.ru/20250911/tramp-2041089671.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041110690_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_7e4587f41b624f2e4a5a33f212de5c21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
убийство американского политика чарли кирка, в мире, сша, дональд трамп, чарли кирк
Убийство американского политика Чарли Кирка, В мире, США, Дональд Трамп, Чарли Кирк
Трамп настаивает на высшей мере наказания для убийцы Кирка

Трамп считает, что виновный в убийстве Кирка заслуживает смертной казни

© AP Photo / Ross D. FranklinЧарли Кирк
Чарли Кирк - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Чарли Кирк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что человек, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, "заслуживает смертной казни".
"Я думаю и надеюсь, что он получит смертный приговор. Чарли Кирк был замечательным человеком, он этого не заслужил. Он работал так усердно и так хорошо, его все любили", — сказал Трамп в пятничном интервью телеканалу Fox News.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка
11 сентября, 03:53
 
Убийство американского политика Чарли КиркаВ миреСШАДональд ТрампЧарли Кирк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала