Трамп настаивает на высшей мере наказания для убийцы Кирка
Президент США Дональд Трамп заявил, что человек, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, "заслуживает смертной казни". РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T15:13:00+03:00
2025-09-12T15:13:00+03:00
2025-09-12T15:25:00+03:00
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что человек, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, "заслуживает смертной казни"."Я думаю и надеюсь, что он получит смертный приговор. Чарли Кирк был замечательным человеком, он этого не заслужил. Он работал так усердно и так хорошо, его все любили", — сказал Трамп в пятничном интервью телеканалу Fox News.
