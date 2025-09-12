https://ria.ru/20250912/kirk-2041486327.html

Трамп настаивает на высшей мере наказания для убийцы Кирка

Президент США Дональд Трамп заявил, что человек, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, "заслуживает смертной казни". РИА Новости, 12.09.2025

ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что человек, обвиняемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, "заслуживает смертной казни"."Я думаю и надеюсь, что он получит смертный приговор. Чарли Кирк был замечательным человеком, он этого не заслужил. Он работал так усердно и так хорошо, его все любили", — сказал Трамп в пятничном интервью телеканалу Fox News.

