Республиканский активист связал убийство Кирка с заговором

НЬЮ-ЙОРК, 12 сен — РИА Новости. Убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка могло быть связано с заговором, в котором возможно участвовали влиятельные силы, поделился мнением с РИА Новости республиканский активист Майкл Кейси. Сторонник президента США Кирк, выступавший против американской помощи Киеву, в среду получил смертельное ранение в шею на массовом мероприятии в Университете долины Юта. "Учитывая, сколько людей на левом фланге рады и празднуют это (гибель Кирка - ред.), не удивлюсь, если стрелявшим оказался обычный левый радикал. Но не исключено, что тут есть заговор. Слишком уж профессионально всё сделано, возможно, за этим стоят влиятельные силы, которые остаются в тени", — сказал Кейси. Собеседник агентства выразил соболезнования, отметив, что известность Кирка делала его вероятной целью. По словам Кейси, погибший активист был одним из самых эффективных лидеров, обеспечивших победу нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах. "Его (Кирка - ред.) конференции сплотили многие правые движения и группы, он создал самые мощные молодёжные консервативные организации в истории, и его влияние только росло", — добавил республиканский активист. Кейси полагает, что Кирк мог бы однажды стать президентом. Как признался собеседник РИА Новости, происходящее до сих пор воспринимается им как дурной сон и он не может поверить в случившееся. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.

