Захарова высказалась о политике Киева против русского языка
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Киев пытается компенсировать свои чудовищные поражения по всем фронтам действиями против русского языка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Свои чудовищные поражения по всем фронтам киевский режим пытается компенсировать за счет фронта языкового. Банковая поддерживает вот этих "призывников", воюющих с мирными гражданами, носителями русского языка, которых на Украине миллионы", - заявила Захарова на своем брифинге.
