Новые магистральные водоводы построят в Хабаровске по нацпроекту
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
10:12 12.09.2025
Новые магистральные водоводы построят в Хабаровске по нацпроекту
Новые магистральные водоводы построят в Хабаровске и его пригороде, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 12.09.2025
ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Новые магистральные водоводы построят в Хабаровске и его пригороде, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Казначейские инфраструктурные кредиты предоставляются по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни", направленному на комплексное развитие регионов. Обеспечить предоставление в 2025–2030 годах бюджетных кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов правительству РФ поручил президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в 2024 году. "Мы сможем построить новые магистральные водоводы в Хабаровске и его пригороде. Федеральный центр одобрил нашу заявку на казначейский инфраструктурный кредит в размере 2,7 миллиарда рублей. Об этом стало известно на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что создание сетей водоснабжения и водоотведения для новых и действующих потребителей на территории застройки "Дальневосточного квартала", в Железнодорожном и Краснофлотском районах Хабаровска, в поселке имени Горького и в селе Мирное - это существенный шаг мастер-плана Хабаровской городской агломерации. Губернатор отметил, что эффект к 2030 году увидят более 25 тысяч человек.
хабаровск, хабаровский край, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский край, Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Новые магистральные водоводы построят в Хабаровске и его пригороде, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Казначейские инфраструктурные кредиты предоставляются по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни", направленному на комплексное развитие регионов. Обеспечить предоставление в 2025–2030 годах бюджетных кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов правительству РФ поручил президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в 2024 году.
"Мы сможем построить новые магистральные водоводы в Хабаровске и его пригороде. Федеральный центр одобрил нашу заявку на казначейский инфраструктурный кредит в размере 2,7 миллиарда рублей. Об этом стало известно на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что создание сетей водоснабжения и водоотведения для новых и действующих потребителей на территории застройки "Дальневосточного квартала", в Железнодорожном и Краснофлотском районах Хабаровска, в поселке имени Горького и в селе Мирное - это существенный шаг мастер-плана Хабаровской городской агломерации. Губернатор отметил, что эффект к 2030 году увидят более 25 тысяч человек.
Подписание соглашения о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В строительство крупных объектов вложится ВЭБ.РФ в Хабаровском крае
5 сентября, 14:03
 
Хабаровский край
 
 
