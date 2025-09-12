https://ria.ru/20250912/khabarovsk-2041379543.html
Новые магистральные водоводы построят в Хабаровске по нацпроекту
Новые магистральные водоводы построят в Хабаровске по нацпроекту - РИА Новости, 12.09.2025
Новые магистральные водоводы построят в Хабаровске по нацпроекту
Новые магистральные водоводы построят в Хабаровске и его пригороде, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T10:12:00+03:00
2025-09-12T10:12:00+03:00
2025-09-12T10:12:00+03:00
хабаровский край
хабаровск
хабаровский край
дмитрий демешин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023820034_0:141:3072:1869_1920x0_80_0_0_039b4241a23bf3f76128ba6cdddd605a.jpg
ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Новые магистральные водоводы построят в Хабаровске и его пригороде, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Казначейские инфраструктурные кредиты предоставляются по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни", направленному на комплексное развитие регионов. Обеспечить предоставление в 2025–2030 годах бюджетных кредитов регионам на реализацию инфраструктурных проектов правительству РФ поручил президент Владимир Путин по итогам послания Федеральному собранию в 2024 году. "Мы сможем построить новые магистральные водоводы в Хабаровске и его пригороде. Федеральный центр одобрил нашу заявку на казначейский инфраструктурный кредит в размере 2,7 миллиарда рублей. Об этом стало известно на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что создание сетей водоснабжения и водоотведения для новых и действующих потребителей на территории застройки "Дальневосточного квартала", в Железнодорожном и Краснофлотском районах Хабаровска, в поселке имени Горького и в селе Мирное - это существенный шаг мастер-плана Хабаровской городской агломерации. Губернатор отметил, что эффект к 2030 году увидят более 25 тысяч человек.
https://ria.ru/20250905/stroitelstvo-2039995519.html
хабаровск
хабаровский край
хабаровск, хабаровский край, дмитрий демешин
Хабаровский край, Хабаровск, Хабаровский край, Дмитрий Демешин
