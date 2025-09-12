https://ria.ru/20250912/karantin-2041441955.html

В поселке в Красноярском крае ввели карантин по сибирской язве

КРАСНОЯРСК, 12 сен – РИА Новости. Карантин по сибирской язве введен на территории поселка Первомайский Емельяновского района Красноярского края, следует из указа губернатора региона. Согласно документу, выявлено два очага, угрожаемая зона определена в радиусе 20 километров от них. Для предотвращения распространения инфекции приняты строгие санитарные меры, в том числе запрет на пребывание посторонних лиц, полный запрет на перемещение животных, убой и вывоз мяса, корма и так далее. В угрожаемую зону нельзя ввозить невакцинированных животных, проводить ярмарки и выставки. "Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – сибирская язва животных на срок до 29 сентября 2025 года включительно на территории… Красноярский край, Емельяновский район, поселок Первомайский", - говорится в тексте документа. В администрации Емельяновского района отмечают, что сибирская язва была выявлена 10 сентября у одного из крупнорогатых животных. "В очаге… выставлен пост ветеринарного контроля Красноярского края, проводятся противоэпизоотические ветеринарно-санитарные мероприятия. За людьми, находившимися в контакте с животными, установлено медицинское наблюдение. Провакцинировано всё восприимчивое поголовье", - говорится в сообщении администрации. Уточняется, что на территории Гаревского и Тальского сельских советов Емельяновского района также введен режим повышенной готовности. Сибирская язва - опасная инфекционная болезнь. Возбудитель сибирской язвы, Bacillus anthracis, образует споры, высоко устойчивые к физическим и химическим факторам окружающей среды, которые сохраняются в почве в течение десятилетий, не утрачивая своих свойств. Источником возбудителя сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, олени, верблюды и другие, а также зараженное сырье и продукция животного происхождения.

