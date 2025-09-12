Рейтинг@Mail.ru
В поселке в Красноярском крае ввели карантин по сибирской язве
13:21 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/karantin-2041441955.html
В поселке в Красноярском крае ввели карантин по сибирской язве
Карантин по сибирской язве введен на территории поселка Первомайский Емельяновского района Красноярского края, следует из указа губернатора региона. РИА Новости, 12.09.2025
КРАСНОЯРСК, 12 сен – РИА Новости. Карантин по сибирской язве введен на территории поселка Первомайский Емельяновского района Красноярского края, следует из указа губернатора региона. Согласно документу, выявлено два очага, угрожаемая зона определена в радиусе 20 километров от них. Для предотвращения распространения инфекции приняты строгие санитарные меры, в том числе запрет на пребывание посторонних лиц, полный запрет на перемещение животных, убой и вывоз мяса, корма и так далее. В угрожаемую зону нельзя ввозить невакцинированных животных, проводить ярмарки и выставки. "Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – сибирская язва животных на срок до 29 сентября 2025 года включительно на территории… Красноярский край, Емельяновский район, поселок Первомайский", - говорится в тексте документа. В администрации Емельяновского района отмечают, что сибирская язва была выявлена 10 сентября у одного из крупнорогатых животных. "В очаге… выставлен пост ветеринарного контроля Красноярского края, проводятся противоэпизоотические ветеринарно-санитарные мероприятия. За людьми, находившимися в контакте с животными, установлено медицинское наблюдение. Провакцинировано всё восприимчивое поголовье", - говорится в сообщении администрации. Уточняется, что на территории Гаревского и Тальского сельских советов Емельяновского района также введен режим повышенной готовности. Сибирская язва - опасная инфекционная болезнь. Возбудитель сибирской язвы, Bacillus anthracis, образует споры, высоко устойчивые к физическим и химическим факторам окружающей среды, которые сохраняются в почве в течение десятилетий, не утрачивая своих свойств. Источником возбудителя сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, олени, верблюды и другие, а также зараженное сырье и продукция животного происхождения.
КРАСНОЯРСК, 12 сен – РИА Новости. Карантин по сибирской язве введен на территории поселка Первомайский Емельяновского района Красноярского края, следует из указа губернатора региона.
Согласно документу, выявлено два очага, угрожаемая зона определена в радиусе 20 километров от них. Для предотвращения распространения инфекции приняты строгие санитарные меры, в том числе запрет на пребывание посторонних лиц, полный запрет на перемещение животных, убой и вывоз мяса, корма и так далее. В угрожаемую зону нельзя ввозить невакцинированных животных, проводить ярмарки и выставки.
"Установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию – сибирская язва животных на срок до 29 сентября 2025 года включительно на территории… Красноярский край, Емельяновский район, поселок Первомайский", - говорится в тексте документа.
В администрации Емельяновского района отмечают, что сибирская язва была выявлена 10 сентября у одного из крупнорогатых животных.
"В очаге… выставлен пост ветеринарного контроля Красноярского края, проводятся противоэпизоотические ветеринарно-санитарные мероприятия. За людьми, находившимися в контакте с животными, установлено медицинское наблюдение. Провакцинировано всё восприимчивое поголовье", - говорится в сообщении администрации.
Уточняется, что на территории Гаревского и Тальского сельских советов Емельяновского района также введен режим повышенной готовности.
Сибирская язва - опасная инфекционная болезнь. Возбудитель сибирской язвы, Bacillus anthracis, образует споры, высоко устойчивые к физическим и химическим факторам окружающей среды, которые сохраняются в почве в течение десятилетий, не утрачивая своих свойств. Источником возбудителя сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, олени, верблюды и другие, а также зараженное сырье и продукция животного происхождения.
