Рейтинг@Mail.ru
Омские компании начнут оценивать по Стандарту общественного капитала - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
18:48 12.09.2025 (обновлено: 18:51 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/kapital-2041539770.html
Омские компании начнут оценивать по Стандарту общественного капитала
Омские компании начнут оценивать по Стандарту общественного капитала - РИА Новости, 12.09.2025
Омские компании начнут оценивать по Стандарту общественного капитала
Внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса в качестве одной из мер привлечения инвестиций обсудили участники Делового форума "Бизнес, власть, общество:... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T18:48:00+03:00
2025-09-12T18:51:00+03:00
омская область
омская область
виталий хоценко
ано "общественный капитал"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041538744_0:116:1280:836_1920x0_80_0_0_164f668f4591a1a6b8afde4f72699d98.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса в качестве одной из мер привлечения инвестиций обсудили участники Делового форума "Бизнес, власть, общество: три силы развития Омской области", который прошел в столице региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. "Сегодня мы делаем важный шаг вперед: внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса — это наш совместный ответ на вызовы времени: кто заботится о людях, экологии, развитии — тот заслуживает поддержки и доверия. Омская область первой в России приняла Стратегию достижения целей устойчивого развития Омской области — и теперь мы первыми в Сибири внедряем Стандарт, чтобы превратить социальную ответственность в конкурентное преимущество", – приводятся в сообщении слова губернатора Омской области Виталия Хоценко. Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова рассказала участникам форума о том, как Стандарт общественного капитала позволяет компаниям систематизировать реализацию политики социальной ответственности и интегрировать ее в свою деятельность, а также призвала бизнес делиться лучшими примерами и практиками. Она отметила, что каждый третий житель Омской области занят в секторе МСП, что свидетельствует о благоприятном бизнес-климате. "Внедрение Стандарта общественного капитала позволит поощрить компании, которые уже принимают активное участие в реализации социальных и экологических проектов, а также повысить инвестиционную привлекательность региона. Организации, успешно прошедшие оценку по Стандарту, получат доступ к региональным и федеральным мерам поддержки. Более того, это положительно скажется на их имидже и укрепит позиции как в глазах клиентов, так и инвесторов", – пояснила Багатырова. Деловой форум посетили более 200 участников. По итогам мероприятия АНО "Общественный капитал" подписала соглашения о сотрудничестве по вопросам внедрения Стандарта общественного капитала бизнеса с ТПП Омской области, местным отделением ООО "ОПОРА РОССИИ", а также Агентством развития и инвестиций, Омским экспериментальным заводом - филиалом ФГБНУ "Омский АНЦ", Институтом территориального планирования "Град", группой компаний "Титан", Сельскохозяйственным производственным кооперативом "Ермак", Логистической компанией "Зерно Сибири", ООО "Сибирский КХП", "Национальный земельный фонд", и "Краснодарское".
https://ria.ru/20250912/omsk-2041455620.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041538744_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_8a69975a8a2dceafdc51e294b78ac961.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, виталий хоценко, ано "общественный капитал"
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко, АНО "Общественный капитал"
Омские компании начнут оценивать по Стандарту общественного капитала

Стандарт общественного капитала бизнеса обсудили на форуме в Омске

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Омской областиДеловой форум в Омске
Деловой форум в Омске - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Омской области
Деловой форум в Омске
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса в качестве одной из мер привлечения инвестиций обсудили участники Делового форума "Бизнес, власть, общество: три силы развития Омской области", который прошел в столице региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.
"Сегодня мы делаем важный шаг вперед: внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса — это наш совместный ответ на вызовы времени: кто заботится о людях, экологии, развитии — тот заслуживает поддержки и доверия. Омская область первой в России приняла Стратегию достижения целей устойчивого развития Омской области — и теперь мы первыми в Сибири внедряем Стандарт, чтобы превратить социальную ответственность в конкурентное преимущество", – приводятся в сообщении слова губернатора Омской области Виталия Хоценко.
Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова рассказала участникам форума о том, как Стандарт общественного капитала позволяет компаниям систематизировать реализацию политики социальной ответственности и интегрировать ее в свою деятельность, а также призвала бизнес делиться лучшими примерами и практиками.
Она отметила, что каждый третий житель Омской области занят в секторе МСП, что свидетельствует о благоприятном бизнес-климате.
"Внедрение Стандарта общественного капитала позволит поощрить компании, которые уже принимают активное участие в реализации социальных и экологических проектов, а также повысить инвестиционную привлекательность региона. Организации, успешно прошедшие оценку по Стандарту, получат доступ к региональным и федеральным мерам поддержки. Более того, это положительно скажется на их имидже и укрепит позиции как в глазах клиентов, так и инвесторов", – пояснила Багатырова.
Деловой форум посетили более 200 участников. По итогам мероприятия АНО "Общественный капитал" подписала соглашения о сотрудничестве по вопросам внедрения Стандарта общественного капитала бизнеса с ТПП Омской области, местным отделением ООО "ОПОРА РОССИИ", а также Агентством развития и инвестиций, Омским экспериментальным заводом - филиалом ФГБНУ "Омский АНЦ", Институтом территориального планирования "Град", группой компаний "Титан", Сельскохозяйственным производственным кооперативом "Ермак", Логистической компанией "Зерно Сибири", ООО "Сибирский КХП", "Национальный земельный фонд", и "Краснодарское".
Деловой форум в Омске - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Губернатор Хоценко отметил вклад бизнеса в социальное развитие Омска
Вчера, 13:56
 
Омская областьОмская областьВиталий ХоценкоАНО "Общественный капитал"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала