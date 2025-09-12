https://ria.ru/20250912/kapital-2041539770.html

Омские компании начнут оценивать по Стандарту общественного капитала

Омские компании начнут оценивать по Стандарту общественного капитала - РИА Новости, 12.09.2025

Омские компании начнут оценивать по Стандарту общественного капитала

Внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса в качестве одной из мер привлечения инвестиций обсудили участники Делового форума "Бизнес, власть, общество:... РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса в качестве одной из мер привлечения инвестиций обсудили участники Делового форума "Бизнес, власть, общество: три силы развития Омской области", который прошел в столице региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. "Сегодня мы делаем важный шаг вперед: внедрение Стандарта общественного капитала бизнеса — это наш совместный ответ на вызовы времени: кто заботится о людях, экологии, развитии — тот заслуживает поддержки и доверия. Омская область первой в России приняла Стратегию достижения целей устойчивого развития Омской области — и теперь мы первыми в Сибири внедряем Стандарт, чтобы превратить социальную ответственность в конкурентное преимущество", – приводятся в сообщении слова губернатора Омской области Виталия Хоценко. Генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова рассказала участникам форума о том, как Стандарт общественного капитала позволяет компаниям систематизировать реализацию политики социальной ответственности и интегрировать ее в свою деятельность, а также призвала бизнес делиться лучшими примерами и практиками. Она отметила, что каждый третий житель Омской области занят в секторе МСП, что свидетельствует о благоприятном бизнес-климате. "Внедрение Стандарта общественного капитала позволит поощрить компании, которые уже принимают активное участие в реализации социальных и экологических проектов, а также повысить инвестиционную привлекательность региона. Организации, успешно прошедшие оценку по Стандарту, получат доступ к региональным и федеральным мерам поддержки. Более того, это положительно скажется на их имидже и укрепит позиции как в глазах клиентов, так и инвесторов", – пояснила Багатырова. Деловой форум посетили более 200 участников. По итогам мероприятия АНО "Общественный капитал" подписала соглашения о сотрудничестве по вопросам внедрения Стандарта общественного капитала бизнеса с ТПП Омской области, местным отделением ООО "ОПОРА РОССИИ", а также Агентством развития и инвестиций, Омским экспериментальным заводом - филиалом ФГБНУ "Омский АНЦ", Институтом территориального планирования "Град", группой компаний "Титан", Сельскохозяйственным производственным кооперативом "Ермак", Логистической компанией "Зерно Сибири", ООО "Сибирский КХП", "Национальный земельный фонд", и "Краснодарское".

омская область

2025

Новости

