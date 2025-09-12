Рейтинг@Mail.ru
На Западе набросились на Каллас из-за ее заявления о России - РИА Новости, 12.09.2025
16:51 12.09.2025
На Западе набросились на Каллас из-за ее заявления о России
Западные пользователи резко отреагировали на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о продлении санкций против России под ее публикацией в социальной сети Х. РИА Новости, 12.09.2025
в мире
россия
москва
кайя каллас
владимир путин
евросоюз
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Западные пользователи резко отреагировали на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о продлении санкций против России под ее публикацией в социальной сети Х."Как будто ваши санкции еще что-то значат для России. Россия двигается дальше", — написал пользователь paradise solutions.Другой читатель с ником Markku Hongisto усомнился в компетентности Каллас."Каждый день мы получаем все больше доказательств того, насколько же вы, так называемый "политик", бездарны. Максимум, на что вы способны, — это жарить котлеты", — добавил он.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
россия
москва
в мире, россия, москва, кайя каллас, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Москва, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Западные пользователи резко отреагировали на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о продлении санкций против России под ее публикацией в социальной сети Х.
"Как будто ваши санкции еще что-то значат для России. Россия двигается дальше", — написал пользователь paradise solutions.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Захарова: Россия будет адекватно реагировать на возможные новые санкции ЕС
Вчера, 14:19
Другой читатель с ником Markku Hongisto усомнился в компетентности Каллас.
"Каждый день мы получаем все больше доказательств того, насколько же вы, так называемый "политик", бездарны. Максимум, на что вы способны, — это жарить котлеты", — добавил он.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
ЕС завершает работу над новым пакетом санкций против России
Вчера, 13:00
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Реалистичный сценарий". Каллас сделала новое заявление об Украине
