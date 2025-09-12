На Западе набросились на Каллас из-за ее заявления о России
Глава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Западные пользователи резко отреагировали на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о продлении санкций против России под ее публикацией в социальной сети Х.
"Как будто ваши санкции еще что-то значат для России. Россия двигается дальше", — написал пользователь paradise solutions.
Другой читатель с ником Markku Hongisto усомнился в компетентности Каллас.
"Каждый день мы получаем все больше доказательств того, насколько же вы, так называемый "политик", бездарны. Максимум, на что вы способны, — это жарить котлеты", — добавил он.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
