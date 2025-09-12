https://ria.ru/20250912/kallas-2041514657.html

На Западе набросились на Каллас из-за ее заявления о России

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Западные пользователи резко отреагировали на заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о продлении санкций против России под ее публикацией в социальной сети Х."Как будто ваши санкции еще что-то значат для России. Россия двигается дальше", — написал пользователь paradise solutions.Другой читатель с ником Markku Hongisto усомнился в компетентности Каллас."Каждый день мы получаем все больше доказательств того, насколько же вы, так называемый "политик", бездарны. Максимум, на что вы способны, — это жарить котлеты", — добавил он.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

