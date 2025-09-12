https://ria.ru/20250912/javka-2041552741.html

Явка на выборах губернатора Свердловской области превысила 21 процент

Явка на выборах губернатора Свердловской области превысила 21 процент - РИА Новости, 12.09.2025

Явка на выборах губернатора Свердловской области превысила 21 процент

Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Свердловской области по итогам первого для голосования составила 21,77%, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T19:48:00+03:00

2025-09-12T19:48:00+03:00

2025-09-12T19:48:00+03:00

политика

россия

свердловская область

оренбургская область

денис паслер

владимир путин

единая россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041395934_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_b8e73b946fcb1f0565435db4f12fd3b1.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Свердловской области по итогам первого для голосования составила 21,77%, сообщил региональный избирком. "Явка избирателей на 20.00 (18.00 мск – ред.), данные приведены с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования – ред.). Досрочные выборы губернатора Свердловской области – 21,77% – явка в целом по избирательному округу, 18,18% – явка в Екатеринбурге", – говорится в сообщении.В пятницу в 06.00 мск в регионе начали работу избирательные участки для голосования. По данным избиркома, проведение трехдневного голосования в регионе обеспечивают 81 территориальная комиссия, 2431 постоянная участковая комиссия и 40 временных. Предыдущие выборы главы региона состоялись три года назад, голосование тогда прошло в течение одного дня. На пост главы Свердловской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР). Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора региона. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250912/boytsy-2041383210.html

https://ria.ru/20250912/golosovanie-2041510732.html

россия

свердловская область

оренбургская область

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, свердловская область, оренбургская область, денис паслер, владимир путин, единая россия, госдума рф, кпрф, единый день голосования — 2025, екатеринбург