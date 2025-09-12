Явка на выборах губернатора Свердловской области превысила 21 процент
На выборах губернатора Свердловской области проголосовали 21,77% избирателей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Свердловской области по итогам первого для голосования составила 21,77%, сообщил региональный избирком.
"Явка избирателей на 20.00 (18.00 мск – ред.), данные приведены с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования – ред.). Досрочные выборы губернатора Свердловской области – 21,77% – явка в целом по избирательному округу, 18,18% – явка в Екатеринбурге", – говорится в сообщении.
В пятницу в 06.00 мск в регионе начали работу избирательные участки для голосования. По данным избиркома, проведение трехдневного голосования в регионе обеспечивают 81 территориальная комиссия, 2431 постоянная участковая комиссия и 40 временных. Предыдущие выборы главы региона состоялись три года назад, голосование тогда прошло в течение одного дня.
На пост главы Свердловской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Денис Паслер ("Единая Россия"), депутат Госдумы Андрей Кузнецов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутаты областного заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев ("Новые люди") и Александр Каптюг (ЛДПР).
Президент России Владимир Путин 26 марта принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора региона. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ – Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях – проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах – депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.