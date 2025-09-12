https://ria.ru/20250912/japonija-2041360397.html

В Японии высказались о новых санкциях против России

В Японии высказались о новых санкциях против России - РИА Новости, 12.09.2025

В Японии высказались о новых санкциях против России

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции назвал новые санкции в отношении России "вкладом в международные усилия ради... РИА Новости, 12.09.2025

ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции назвал новые санкции в отношении России "вкладом в международные усилия ради мира, в том числе в решение проблемы вокруг Украины". В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. "Эти шаги направлены на то, чтобы наша страна внесла вклад в международные усилия ради мира, в том числе в решение проблемы вокруг Украины. В дальнейшем Япония намерена при всестороннем сотрудничестве с G7 и международным сообществом принимать решения о том, что является наиболее эффективным для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине и что необходимо для национальных интересов Японии, с целью продолжения внесения вклада в урегулирование украинского вопроса", - заявил Хаяси. Ранее в пятницу Япония ввела санкции против более 50 организаций из России и Беларуси, а также против 14 физических лиц. В их отношении будут действовать такие меры, как заморозка активов в случае их обнаружения, а также ограничения на финансовые транзакции. Кроме этого были введены экспортные ограничения в отношении двух организаций из РФ и девяти организаций из Беларуси. Запрет на экспорт также были введены против организаций из Китая, Турции и ОАЭ. В РФ неоднократно заявляли, что российская экономика растет, несмотря на санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

2025

