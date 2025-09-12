Рейтинг@Mail.ru
В Японии высказались о новых санкциях против России - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/japonija-2041360397.html
В Японии высказались о новых санкциях против России
В Японии высказались о новых санкциях против России - РИА Новости, 12.09.2025
В Японии высказались о новых санкциях против России
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции назвал новые санкции в отношении России "вкладом в международные усилия ради... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T08:45:00+03:00
2025-09-12T08:45:00+03:00
в мире
россия
япония
москва
есимаса хаяси
владимир путин
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106829/40/1068294063_0:23:1600:922_1920x0_80_0_0_2753c825e9f88f03a4f157be8804db5f.jpg
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции назвал новые санкции в отношении России "вкладом в международные усилия ради мира, в том числе в решение проблемы вокруг Украины". В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. "Эти шаги направлены на то, чтобы наша страна внесла вклад в международные усилия ради мира, в том числе в решение проблемы вокруг Украины. В дальнейшем Япония намерена при всестороннем сотрудничестве с G7 и международным сообществом принимать решения о том, что является наиболее эффективным для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине и что необходимо для национальных интересов Японии, с целью продолжения внесения вклада в урегулирование украинского вопроса", - заявил Хаяси. Ранее в пятницу Япония ввела санкции против более 50 организаций из России и Беларуси, а также против 14 физических лиц. В их отношении будут действовать такие меры, как заморозка активов в случае их обнаружения, а также ограничения на финансовые транзакции. Кроме этого были введены экспортные ограничения в отношении двух организаций из РФ и девяти организаций из Беларуси. Запрет на экспорт также были введены против организаций из Китая, Турции и ОАЭ. В РФ неоднократно заявляли, что российская экономика растет, несмотря на санкции. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250910/es-2040981419.html
https://ria.ru/20250912/tseny-2041349250.html
россия
япония
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106829/40/1068294063_171:0:1428:943_1920x0_80_0_0_bf9057343925501c40d8dbd88452c139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, япония, москва, есимаса хаяси, владимир путин, g7
В мире, Россия, Япония, Москва, Есимаса Хаяси, Владимир Путин, G7
В Японии высказались о новых санкциях против России

Генсек Японии Хаяси назвал санкции против России вкладом в усилия ради мира

CC BY 2.0 / mike george / flagsФлаги Японии на улице Токио
Флаги Японии на улице Токио - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
CC BY 2.0 / mike george / flags
Флаги Японии на улице Токио . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции назвал новые санкции в отношении России "вкладом в международные усилия ради мира, в том числе в решение проблемы вокруг Украины".
В Москве не раз подчеркивали, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
WSJ: ЕС не ограничит закупки нефти и газа в рамках санкций против России
10 сентября, 15:29
"Эти шаги направлены на то, чтобы наша страна внесла вклад в международные усилия ради мира, в том числе в решение проблемы вокруг Украины. В дальнейшем Япония намерена при всестороннем сотрудничестве с G7 и международным сообществом принимать решения о том, что является наиболее эффективным для достижения справедливого и устойчивого мира в Украине и что необходимо для национальных интересов Японии, с целью продолжения внесения вклада в урегулирование украинского вопроса", - заявил Хаяси.
Ранее в пятницу Япония ввела санкции против более 50 организаций из России и Беларуси, а также против 14 физических лиц. В их отношении будут действовать такие меры, как заморозка активов в случае их обнаружения, а также ограничения на финансовые транзакции.
Кроме этого были введены экспортные ограничения в отношении двух организаций из РФ и девяти организаций из Беларуси. Запрет на экспорт также были введены против организаций из Китая, Турции и ОАЭ.
В РФ неоднократно заявляли, что российская экономика растет, несмотря на санкции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Японии прокомментировали новый порог цен на российскую нефть
06:30
 
В миреРоссияЯпонияМоскваЕсимаса ХаясиВладимир ПутинG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала