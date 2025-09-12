https://ria.ru/20250912/japonija-2041351605.html
Япония исключила из санкционных списков жену Ротенберга
Япония исключила из санкционных списков жену Ротенберга - РИА Новости, 12.09.2025
Япония исключила из санкционных списков жену Ротенберга
Япония исключила из санкционных списков жену бизнесмена Бориса Ротенберга Карину Ротенберг, а также бывшего депутата Госдумы РФ Николая Борцова, говорится в... РИА Новости, 12.09.2025
ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Япония исключила из санкционных списков жену бизнесмена Бориса Ротенберга Карину Ротенберг, а также бывшего депутата Госдумы РФ Николая Борцова, говорится в пресс-релизе МИД. Также из списка исключили подполковников 64-й отдельной мотострелковой бригады Андрея Ермишко и Алексея Большакова. Ранее в связи с ситуацией на Украине в их отношении действовали такие меры, как заморозка активов в случае их обнаружения, а также ограничения на финансовые транзакции.
Япония исключила из санкционных списков жену Ротенберга
