https://ria.ru/20250912/japonija-2041351605.html

Япония исключила из санкционных списков жену Ротенберга

Япония исключила из санкционных списков жену Ротенберга - РИА Новости, 12.09.2025

Япония исключила из санкционных списков жену Ротенберга

Япония исключила из санкционных списков жену бизнесмена Бориса Ротенберга Карину Ротенберг, а также бывшего депутата Госдумы РФ Николая Борцова, говорится в... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T07:14:00+03:00

2025-09-12T07:14:00+03:00

2025-09-12T07:14:00+03:00

в мире

япония

россия

украина

борис ротенберг

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg

ТОКИО, 12 сен – РИА Новости. Япония исключила из санкционных списков жену бизнесмена Бориса Ротенберга Карину Ротенберг, а также бывшего депутата Госдумы РФ Николая Борцова, говорится в пресс-релизе МИД. Также из списка исключили подполковников 64-й отдельной мотострелковой бригады Андрея Ермишко и Алексея Большакова. Ранее в связи с ситуацией на Украине в их отношении действовали такие меры, как заморозка активов в случае их обнаружения, а также ограничения на финансовые транзакции.

https://ria.ru/20250912/ogranicheniya-2041347577.html

япония

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, россия, украина, борис ротенберг, госдума рф