Израиль демонстрирует заносчивое поведение, заявил премьер Катара - РИА Новости, 12.09.2025
00:02 12.09.2025 (обновлено: 00:57 12.09.2025)
Израиль демонстрирует заносчивое поведение, заявил премьер Катара
ООН, 12 сен - РИА Новости. "Израиль демонстрирует заносчивое поведение в уверенности, что у него есть иммунитет для совершения любых действий, заявил во время созванного в связи с израильскими ударами по Катару заседания Совбеза ООН премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Израиль демонстрирует заносчивое поведение в уверенности, что у него есть иммунитет для совершения любых действий, он постоянно нарушает стабильность в регионе и пытается изменить регион силой, исповедуя экстремистские идеи", - сказал он.В минувший вторник Израиль нанес серию ударов по домам в жилом районе Дохи, где во время переговоров по последнему предложению о прекращении огня в секторе Газа находилась делегация руководства ХАМАС. По данным МВД Катара, в результате атаки погиб один сотрудник службы внутренней безопасности государства и несколько получили ранения, также погибли сын лидера ХАМАС в секторе Газа Хумам аль-Хайя и глава его офиса.
ООН, 12 сен - РИА Новости. "Израиль демонстрирует заносчивое поведение в уверенности, что у него есть иммунитет для совершения любых действий, заявил во время созванного в связи с израильскими ударами по Катару заседания Совбеза ООН премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.
"Израиль демонстрирует заносчивое поведение в уверенности, что у него есть иммунитет для совершения любых действий, он постоянно нарушает стабильность в регионе и пытается изменить регион силой, исповедуя экстремистские идеи", - сказал он.
В минувший вторник Израиль нанес серию ударов по домам в жилом районе Дохи, где во время переговоров по последнему предложению о прекращении огня в секторе Газа находилась делегация руководства ХАМАС. По данным МВД Катара, в результате атаки погиб один сотрудник службы внутренней безопасности государства и несколько получили ранения, также погибли сын лидера ХАМАС в секторе Газа Хумам аль-Хайя и глава его офиса.
