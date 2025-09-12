https://ria.ru/20250912/izrail-2041329864.html
Израиль демонстрирует заносчивое поведение, заявил премьер Катара
ООН, 12 сен - РИА Новости. "Израиль демонстрирует заносчивое поведение в уверенности, что у него есть иммунитет для совершения любых действий, заявил во время созванного в связи с израильскими ударами по Катару заседания Совбеза ООН премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Израиль демонстрирует заносчивое поведение в уверенности, что у него есть иммунитет для совершения любых действий, он постоянно нарушает стабильность в регионе и пытается изменить регион силой, исповедуя экстремистские идеи", - сказал он.В минувший вторник Израиль нанес серию ударов по домам в жилом районе Дохи, где во время переговоров по последнему предложению о прекращении огня в секторе Газа находилась делегация руководства ХАМАС. По данным МВД Катара, в результате атаки погиб один сотрудник службы внутренней безопасности государства и несколько получили ранения, также погибли сын лидера ХАМАС в секторе Газа Хумам аль-Хайя и глава его офиса.
