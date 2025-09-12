https://ria.ru/20250912/izrail-2041329864.html

Израиль демонстрирует заносчивое поведение, заявил премьер Катара

Израиль демонстрирует заносчивое поведение, заявил премьер Катара - РИА Новости, 12.09.2025

Израиль демонстрирует заносчивое поведение, заявил премьер Катара

"Израиль демонстрирует заносчивое поведение в уверенности, что у него есть иммунитет для совершения любых действий, заявил во время созванного в связи с... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T00:02:00+03:00

2025-09-12T00:02:00+03:00

2025-09-12T00:57:00+03:00

в мире

катар

израиль

доха

оон

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/05/1592055731_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a7cba951d5f7ee9f57e64e164aaa70b5.jpg

ООН, 12 сен - РИА Новости. "Израиль демонстрирует заносчивое поведение в уверенности, что у него есть иммунитет для совершения любых действий, заявил во время созванного в связи с израильскими ударами по Катару заседания Совбеза ООН премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани."Израиль демонстрирует заносчивое поведение в уверенности, что у него есть иммунитет для совершения любых действий, он постоянно нарушает стабильность в регионе и пытается изменить регион силой, исповедуя экстремистские идеи", - сказал он.В минувший вторник Израиль нанес серию ударов по домам в жилом районе Дохи, где во время переговоров по последнему предложению о прекращении огня в секторе Газа находилась делегация руководства ХАМАС. По данным МВД Катара, в результате атаки погиб один сотрудник службы внутренней безопасности государства и несколько получили ранения, также погибли сын лидера ХАМАС в секторе Газа Хумам аль-Хайя и глава его офиса.

https://ria.ru/20250912/predlozhenie-2041330073.html

катар

израиль

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, израиль, доха, оон, хамас