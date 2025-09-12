Свыше 195 тысяч людей проголосовали на выборах в Курской области досрочно
На выборах губернатора Курской области досрочно проголосовали 22,57% избирателей
Голосование на избирательном участке на досрочных выборах Губернатора Курской области
КУРСК, 12 сен – РИА Новости. По итогам досрочного голосования на 11 сентября, 195 333 избирателей проголосовали на выборах губернатора Курской области, сообщили в избирательной комиссии региона.
"По итогу досрочного голосования на 20:00 11 сентября 2025 года, на выборах губернатора Курской области проголосовало 195 333 избирателей, что составляет 22,57% голосов от общей численности избирателей региона", - отмечается в Telegram-канале регионального избиркома.
В Курской области в единый день голосования будут выбирать губернатора региона, на должность которого претендуют четыре кандидата: Геннадий Баев (депутат Курской облдумы) - выдвинут Курским региональным отделением "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Алексей Бобовников (депутат Курской облдумы) - кандидат от Курского регионального отделения КПРФ, Алексей Томанов (депутат Курской облдумы) - кандидат от Курского регионального отделения ЛДПР, Александр Хинштейн (врио губернатора Курской области) - выдвинут Курским региональным отделением "Единая Россия".
Досрочное голосование на выборах губернатора региона проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование состоится с 12 по 14 сентября. Всего в регионе будет открыто 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля 2025, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской , Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.