https://ria.ru/20250912/izbirateli-2041398020.html

Свыше 195 тысяч людей проголосовали на выборах в Курской области досрочно

Свыше 195 тысяч людей проголосовали на выборах в Курской области досрочно - РИА Новости, 12.09.2025

Свыше 195 тысяч людей проголосовали на выборах в Курской области досрочно

По итогам досрочного голосования на 11 сентября, 195 333 избирателей проголосовали на выборах губернатора Курской области, сообщили в избирательной комиссии... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T11:10:00+03:00

2025-09-12T11:10:00+03:00

2025-09-12T11:10:00+03:00

политика

курская область

россия

республика коми

александр хинштейн

кпрф

лдпр

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041381146_0:463:964:1005_1920x0_80_0_0_d1f0d45d59a3ddc98df4885e22a2ce2b.jpg

КУРСК, 12 сен – РИА Новости. По итогам досрочного голосования на 11 сентября, 195 333 избирателей проголосовали на выборах губернатора Курской области, сообщили в избирательной комиссии региона. "По итогу досрочного голосования на 20:00 11 сентября 2025 года, на выборах губернатора Курской области проголосовало 195 333 избирателей, что составляет 22,57% голосов от общей численности избирателей региона", - отмечается в Telegram-канале регионального избиркома. В Курской области в единый день голосования будут выбирать губернатора региона, на должность которого претендуют четыре кандидата: Геннадий Баев (депутат Курской облдумы) - выдвинут Курским региональным отделением "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Алексей Бобовников (депутат Курской облдумы) - кандидат от Курского регионального отделения КПРФ, Алексей Томанов (депутат Курской облдумы) - кандидат от Курского регионального отделения ЛДПР, Александр Хинштейн (врио губернатора Курской области) - выдвинут Курским региональным отделением "Единая Россия". Досрочное голосование на выборах губернатора региона проходило с 9 по 11 сентября, основное голосование состоится с 12 по 14 сентября. Всего в регионе будет открыто 756 избирательных участков, а также 18 временных участков в ПВР Курской области. По данным областного избиркома на 1 июля 2025, общая численность избирателей Курской области составляет 866 703 человека. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской , Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - пройдут прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.

https://ria.ru/20250912/boytsy-2041383210.html

https://ria.ru/20250912/javka-2041396496.html

курская область

россия

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, курская область, россия, республика коми, александр хинштейн, кпрф, лдпр, единая россия, единый день голосования — 2025