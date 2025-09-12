Рейтинг@Mail.ru
"Не виновата". На Западе сделали откровенное признание о России
17:12 12.09.2025
"Не виновата". На Западе сделали откровенное признание о России
"Не виновата". На Западе сделали откровенное признание о России
Возвращение Дональда Трампа на пост президента США дали возможность итальянским политикам, включая вице-премьера и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, более... РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Возвращение Дональда Трампа на пост президента США дали возможность итальянским политикам, включая вице-премьера и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, более открыто выражать недовольство курсом НАТО по Украине и демонстрировать симпатии к России, пишет Economist."Многие итальянцы считают, что Россия не виновата во всем, и значительной части избирателей не нравится идея участия Италии в конфликте с Россией", — говорится в публикации.Часть правых политиков Италии давно выражает восхищение борьбой Владимира Путина с ЛГБТ*-движением, а также его приверженностью традиционным ценностям. С возвращением Трампа в Белый дом Сальвини, похоже, почувствовал больше уверенности, отмечает издание. Он признает, что Украина не способна выиграть войну, и призывает Владимира Зеленского к переговорам с Путиным без "обид". В прошлом месяце он вступил в конфликт с Францией, выступив против идеи развертывания европейских войск на территории Украины."Иди туда, если хочешь. Надень шлем, куртку, возьми винтовку и отправляйся в Украину", — саркастически обратился Сальвини к президенту Франции Эммануэлю Макрону.В этом году выборы пройдут в семи из двадцати регионов Италии. Согласно опросу итальянской социологической службы Youtrend, шесть из десяти сторонников "Лиги" выступают против предоставления Украине гарантий безопасности, тогда как среди электората партии Джорджи Мелони таких лишь треть.Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
"Не виновата". На Западе сделали откровенное признание о России

The Economist: в Италии укрепляется поддержка российского курса

Маттео Сальвини
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Laszlo Balogh
Маттео Сальвини. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Возвращение Дональда Трампа на пост президента США дали возможность итальянским политикам, включая вице-премьера и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, более открыто выражать недовольство курсом НАТО по Украине и демонстрировать симпатии к России, пишет Economist.
"Многие итальянцы считают, что Россия не виновата во всем, и значительной части избирателей не нравится идея участия Италии в конфликте с Россией", — говорится в публикации.
Часть правых политиков Италии давно выражает восхищение борьбой Владимира Путина с ЛГБТ*-движением, а также его приверженностью традиционным ценностям. С возвращением Трампа в Белый дом Сальвини, похоже, почувствовал больше уверенности, отмечает издание. Он признает, что Украина не способна выиграть войну, и призывает Владимира Зеленского к переговорам с Путиным без "обид". В прошлом месяце он вступил в конфликт с Францией, выступив против идеи развертывания европейских войск на территории Украины.
"Иди туда, если хочешь. Надень шлем, куртку, возьми винтовку и отправляйся в Украину", — саркастически обратился Сальвини к президенту Франции Эммануэлю Макрону.
В этом году выборы пройдут в семи из двадцати регионов Италии. Согласно опросу итальянской социологической службы Youtrend, шесть из десяти сторонников "Лиги" выступают против предоставления Украине гарантий безопасности, тогда как среди электората партии Джорджи Мелони таких лишь треть.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
