В Индонезии заявили, что в стране прислушиваются к материалам Sputnik

В Индонезии заявили, что в стране прислушиваются к материалам Sputnik - РИА Новости, 12.09.2025

В Индонезии заявили, что в стране прислушиваются к материалам Sputnik

К материалам Sputnik прислушиваются в Индонезии, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель главного разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. РИА Новости, 12.09.2025

ДЖАКАРТА, 12 сен — РИА Новости. К материалам Sputnik прислушиваются в Индонезии, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель главного разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. В конце августа Анджело Джулиано, геополитический аналитик, специализирующийся на международных отношениях, заявил агентству Sputnik, что за беспорядками в Индонезии может стоять Национальный фонд демократии (NED), назначенный нежелательной организацией в России, который, по словам Джулиано, финансирует индонезийские СМИ с 1990-х годов. Аналитик также допустил причастность к ситуации Джорджа Сороса и принадлежащих ему организаций. "Во-первых, действительно, именно они (перечисленные в материале Sputnik акторы - ред.) разожгли демонстрации, а потом к ним подключились другие силы, и наши мирные демонстрации переросли в настоящие бунты с кражей холодильников из домов невинных людей. Их вина в том, что они это все проспонсировали. Знаете, скажу так - среди демонстрантов были те же лица, носящие ту же экипировку, что и во время протестов в Гонконге", - рассказал генерал. Он добавил, что читал материал Sputnik про беспорядки в Индонезии. "Я читал эту статью в Sputnik. То, что там сказано - на 100% правда. Я очень рад. Пусть они учатся, читая Sputnik. Должен вас за это благодарить - вас тут слушают", - пояснил собеседник агентства. В конце августа в Джакарте и по всей Индонезии прошли многотысячные протесты против надбавок парламентариям. Скоро они переросли в полномасштабные беспорядки - по всей стране поджигали общественные учреждения, грабили дома чиновников. В Джакарте была повреждена критическая инфраструктура.

