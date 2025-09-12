Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии заявили, что в стране прислушиваются к материалам Sputnik - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 12.09.2025
https://ria.ru/20250912/indonezija-2041380544.html
В Индонезии заявили, что в стране прислушиваются к материалам Sputnik
В Индонезии заявили, что в стране прислушиваются к материалам Sputnik - РИА Новости, 12.09.2025
В Индонезии заявили, что в стране прислушиваются к материалам Sputnik
К материалам Sputnik прислушиваются в Индонезии, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель главного разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T10:16:00+03:00
2025-09-12T10:16:00+03:00
в мире
индонезия
джакарта
россия
джордж сорос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032709331_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_aa3492d70d3d4853486bff62682f1a85.jpg
ДЖАКАРТА, 12 сен — РИА Новости. К материалам Sputnik прислушиваются в Индонезии, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель главного разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно. В конце августа Анджело Джулиано, геополитический аналитик, специализирующийся на международных отношениях, заявил агентству Sputnik, что за беспорядками в Индонезии может стоять Национальный фонд демократии (NED), назначенный нежелательной организацией в России, который, по словам Джулиано, финансирует индонезийские СМИ с 1990-х годов. Аналитик также допустил причастность к ситуации Джорджа Сороса и принадлежащих ему организаций. "Во-первых, действительно, именно они (перечисленные в материале Sputnik акторы - ред.) разожгли демонстрации, а потом к ним подключились другие силы, и наши мирные демонстрации переросли в настоящие бунты с кражей холодильников из домов невинных людей. Их вина в том, что они это все проспонсировали. Знаете, скажу так - среди демонстрантов были те же лица, носящие ту же экипировку, что и во время протестов в Гонконге", - рассказал генерал. Он добавил, что читал материал Sputnik про беспорядки в Индонезии. "Я читал эту статью в Sputnik. То, что там сказано - на 100% правда. Я очень рад. Пусть они учатся, читая Sputnik. Должен вас за это благодарить - вас тут слушают", - пояснил собеседник агентства. В конце августа в Джакарте и по всей Индонезии прошли многотысячные протесты против надбавок парламентариям. Скоро они переросли в полномасштабные беспорядки - по всей стране поджигали общественные учреждения, грабили дома чиновников. В Джакарте была повреждена критическая инфраструктура.
https://ria.ru/20250910/pekin-2040997652.html
https://ria.ru/20250827/proekt-2037882057.html
индонезия
джакарта
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032709331_198:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_8ffa723a2d19701b35bfd6bc00ad238c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индонезия, джакарта, россия, джордж сорос
В мире, Индонезия, Джакарта, Россия, Джордж Сорос
В Индонезии заявили, что в стране прислушиваются к материалам Sputnik

Генерал Хендроприоно: к материалам Sputnik прислушиваются в Индонезии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМикрофоны в студии радио Sputnik
Микрофоны в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Микрофоны в студии радио Sputnik. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 12 сен — РИА Новости. К материалам Sputnik прислушиваются в Индонезии, заявил в интервью РИА Новости экс-руководитель главного разведуправления Индонезии генерал Хендроприоно.
В конце августа Анджело Джулиано, геополитический аналитик, специализирующийся на международных отношениях, заявил агентству Sputnik, что за беспорядками в Индонезии может стоять Национальный фонд демократии (NED), назначенный нежелательной организацией в России, который, по словам Джулиано, финансирует индонезийские СМИ с 1990-х годов. Аналитик также допустил причастность к ситуации Джорджа Сороса и принадлежащих ему организаций.
Торжественная церемония открытия нового офиса международного информационного агентства Sputnik в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Пекине открылся новый офис Sputnik
10 сентября, 16:20
"Во-первых, действительно, именно они (перечисленные в материале Sputnik акторы - ред.) разожгли демонстрации, а потом к ним подключились другие силы, и наши мирные демонстрации переросли в настоящие бунты с кражей холодильников из домов невинных людей. Их вина в том, что они это все проспонсировали. Знаете, скажу так - среди демонстрантов были те же лица, носящие ту же экипировку, что и во время протестов в Гонконге", - рассказал генерал.
Он добавил, что читал материал Sputnik про беспорядки в Индонезии.
"Я читал эту статью в Sputnik. То, что там сказано - на 100% правда. Я очень рад. Пусть они учатся, читая Sputnik. Должен вас за это благодарить - вас тут слушают", - пояснил собеседник агентства.
В конце августа в Джакарте и по всей Индонезии прошли многотысячные протесты против надбавок парламентариям. Скоро они переросли в полномасштабные беспорядки - по всей стране поджигали общественные учреждения, грабили дома чиновников. В Джакарте была повреждена критическая инфраструктура.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Захарова поблагодарила проект Радио Sputnik "Война на Востоке"
27 августа, 14:33
 
В миреИндонезияДжакартаРоссияДжордж Сорос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала