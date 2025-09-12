Рейтинг@Mail.ru
23:56 12.09.2025
Суд изъял имущество у бывшего следователя Жирютина
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества и денег бывшего следователя Андрея Жирютина и его родственников, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Иск первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Разинкина А.В. удовлетворен", - говорится в материалах. На одном из судебных заседаний стало известно, что в доход государства просили обратить квартиру и два машиноместа на общую сумму 58,5 миллиона рублей, а также денежные средства в размере 13,5 миллиона рублей. Сообщалось, что данные средства Жирютин не задекларировал и передал супруге, она, разместив их на инвестиционные счета, получила доход.
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Суд по иску ГП РФ обратил в доход государства имущество экс-следователя Жирютина

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества и денег бывшего следователя Андрея Жирютина и его родственников, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«
"Иск первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Разинкина А.В. удовлетворен", - говорится в материалах.
На одном из судебных заседаний стало известно, что в доход государства просили обратить квартиру и два машиноместа на общую сумму 58,5 миллиона рублей, а также денежные средства в размере 13,5 миллиона рублей.
Сообщалось, что данные средства Жирютин не задекларировал и передал супруге, она, разместив их на инвестиционные счета, получила доход.
Здание Басманного районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В Москве арестовали трех бывших следователей СК
10 ноября 2023, 22:30
 
