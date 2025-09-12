https://ria.ru/20250912/imuschestvo-2041580134.html
Суд изъял имущество у бывшего следователя Жирютина
2025-09-12T23:56:00+03:00
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства имущества и денег бывшего следователя Андрея Жирютина и его родственников, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Иск первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации Разинкина А.В. удовлетворен", - говорится в материалах. На одном из судебных заседаний стало известно, что в доход государства просили обратить квартиру и два машиноместа на общую сумму 58,5 миллиона рублей, а также денежные средства в размере 13,5 миллиона рублей. Сообщалось, что данные средства Жирютин не задекларировал и передал супруге, она, разместив их на инвестиционные счета, получила доход.
