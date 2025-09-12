Хинштейн оценил организацию выборов в Москве
Хинштейн отметил высокий уровень организации выборов в Москве
© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевВрио главы Курской области Александр Хинштейн во время посещения экстерриториального участка для голосования на выборах глав регионов РФ на станции метро "Курская". 12 сентября 2025
Врио главы Курской области Александр Хинштейн во время посещения экстерриториального участка для голосования на выборах глав регионов РФ на станции метро "Курская". 12 сентября 2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Курской области Александр Хинштейн в ходе посещения экстерриториального участка для голосования на выборах глав регионов РФ на станции метро "Курская" отметил высокий уровень организации процесса в Москве.
"Вы знаете, то, что я увидел сегодня, и то, что я видел ранее, потому что уже прежде бывал на другом участке, открытом в "Москва-Сити" в МФЦ, меня, конечно, очень сильно впечатляет. Москва является традиционно одним из лидеров в технологической сфере… И здесь, на открытых избирательных участках, конечно же, современные технологии, с одной стороны, и высокая организация, с другой стороны, дают просто замечательный эффект", - сказал Хинштейн журналистам.
Он отметил, что для властей Курской области было важным, чтобы жители региона, которые находятся в Москве, имели возможность прийти на выборы и проголосовать.
"В выборах имеют возможность участвовать не только куряне, но и другие регионы, где также проходят региональные выборы. Знаю, что всего зарегистрировались 19 тысяч человек. Я смотрю, только-только открылся избирательный участок, причем я, конечно, приехал сюда не случайно. Потому что это станция метро "Курская", и для Курской области это особенно символично. Так вот, я вижу большую очередь, большую активность людей, это на самом деле замечательно", - добавил Хинштейн.
Он поблагодарил команду правительства Москвы, мэра столицы Сергея Собянина за создание возможностей для организации голосования.
В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
