https://ria.ru/20250912/hinshtejn-2041360059.html

Хинштейн оценил организацию выборов в Москве

Хинштейн оценил организацию выборов в Москве - РИА Новости, 12.09.2025

Хинштейн оценил организацию выборов в Москве

Врио главы Курской области Александр Хинштейн в ходе посещения экстерриториального участка для голосования на выборах глав регионов РФ на станции метро... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T08:44:00+03:00

2025-09-12T08:44:00+03:00

2025-09-12T10:44:00+03:00

россия

москва

курская область

александр хинштейн

сергей собянин

московская городская избирательная комиссия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041389825_0:125:3000:1813_1920x0_80_0_0_12bc47679e14f9a9aaa43ff7fcf0edf0.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Врио главы Курской области Александр Хинштейн в ходе посещения экстерриториального участка для голосования на выборах глав регионов РФ на станции метро "Курская" отметил высокий уровень организации процесса в Москве. "Вы знаете, то, что я увидел сегодня, и то, что я видел ранее, потому что уже прежде бывал на другом участке, открытом в "Москва-Сити" в МФЦ, меня, конечно, очень сильно впечатляет. Москва является традиционно одним из лидеров в технологической сфере… И здесь, на открытых избирательных участках, конечно же, современные технологии, с одной стороны, и высокая организация, с другой стороны, дают просто замечательный эффект", - сказал Хинштейн журналистам. Он отметил, что для властей Курской области было важным, чтобы жители региона, которые находятся в Москве, имели возможность прийти на выборы и проголосовать. "В выборах имеют возможность участвовать не только куряне, но и другие регионы, где также проходят региональные выборы. Знаю, что всего зарегистрировались 19 тысяч человек. Я смотрю, только-только открылся избирательный участок, причем я, конечно, приехал сюда не случайно. Потому что это станция метро "Курская", и для Курской области это особенно символично. Так вот, я вижу большую очередь, большую активность людей, это на самом деле замечательно", - добавил Хинштейн. Он поблагодарил команду правительства Москвы, мэра столицы Сергея Собянина за создание возможностей для организации голосования. В июле Московская городская избирательная комиссия рассмотрела просьбу курских коллег о создании участков для голосования иногородних горожан за глав регионов в ходе единого дня голосования 12-14 сентября 2025 года. Они работают в "точках притяжения" горожан, всего создано 14 избирательных участков на территории столицы. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250521/khinshteyn-2018327848.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990100286.html

https://ria.ru/20241205/hinshtejn-1987625044.html

россия

москва

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, курская область, александр хинштейн, сергей собянин, московская городская избирательная комиссия, политика