16:37 12.09.2025 (обновлено: 19:01 12.09.2025)
Через платформу ДЭГ проголосовали около 67 процентов россиян
Более 1,1 миллиона, или 66,92 процента россиян, зарегистрировавшихся в ДЭГ, уже проголосовали дистанционно, следует из сведений о явке на сайте платформы.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 1,1 миллиона, или 66,92 процента россиян, зарегистрировавшихся в ДЭГ, уже проголосовали дистанционно, следует из сведений о явке на сайте платформы.В список регионов, лидирующих по явке, вошли:В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Оно уже стартовало в 22 регионах. Завтра к нему присоединятся Курганская область и Северная Осетия — Алания. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов.Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 1,1 миллиона, или 66,92 процента россиян, зарегистрировавшихся в ДЭГ, уже проголосовали дистанционно, следует из сведений о явке на сайте платформы.
В список регионов, лидирующих по явке, вошли:
  • Магаданская область с 79,09 процента;
  • Смоленская область — с 77,55;
  • Свердловская область — с 75,61.
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Оно уже стартовало в 22 регионах. Завтра к нему присоединятся Курганская область и Северная Осетия — Алания. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.

Единый день голосования

Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов.
Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.
В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.
