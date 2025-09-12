Через платформу ДЭГ проголосовали около 67 процентов россиян
Через платформу ДЭГ проголосовали 66,92 процента зарегистрировавшихся россиян
Дистанционное электронное голосование. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Более 1,1 миллиона, или 66,92 процента россиян, зарегистрировавшихся в ДЭГ, уже проголосовали дистанционно, следует из сведений о явке на сайте платформы.
В список регионов, лидирующих по явке, вошли:
- Магаданская область с 79,09 процента;
- Смоленская область — с 77,55;
- Свердловская область — с 75,61.
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии.
Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии.
1 из 7
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии в Москве.
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии в Москве.
2 из 7
© Фото : Обоянский район/TelegramВетеран Великой Отечественной войны Михаил Белоусов проголосовал на досрочных выборах губернатора Курской области
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Белоусов проголосовал на досрочных выборах губернатора Курской области
3 из 7
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкРабота участковой избирательной комиссии № 41 после окончания голосования и закрытия избирательного участка на выборах губернатора Камчатского края в Петропавловске-Камчатском.
Работа участковой избирательной комиссии № 41 после окончания голосования и закрытия избирательного участка на выборах губернатора Камчатского края в Петропавловске-Камчатском.
4 из 7
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии.
Женщина голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии.
5 из 7
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушка во время голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и городского Совета депутатов на избирательном участке в Новосибирске.
Девушка во время голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и городского Совета депутатов на избирательном участке в Новосибирске.
6 из 7
© РИА Новости / Александр Музыка | Перейти в медиабанкЖенщина на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском дворце культуры в Биробиджане.
Женщина на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском дворце культуры в Биробиджане.
7 из 7
Девушка голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии.
1 из 7
Люди голосуют на выборах глав 19 регионов РФ через терминалы электронного голосования в вестибюле станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии в Москве.
2 из 7
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Белоусов проголосовал на досрочных выборах губернатора Курской области
3 из 7
Работа участковой избирательной комиссии № 41 после окончания голосования и закрытия избирательного участка на выборах губернатора Камчатского края в Петропавловске-Камчатском.
4 из 7
Женщина голосует на выборах губернатора Краснодарского края на избирательном участке в Краснодарской филармонии.
5 из 7
Девушка во время голосования на выборах депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и городского Совета депутатов на избирательном участке в Новосибирске.
6 из 7
Женщина на выборах губернатора Еврейской автономной области на избирательном участке в городском дворце культуры в Биробиджане.
7 из 7
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Оно уже стартовало в 22 регионах. Завтра к нему присоединятся Курганская область и Северная Осетия — Алания. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.
Единый день голосования
Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов.
Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.
В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.