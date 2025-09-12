https://ria.ru/20250912/golosovanie-2041391142.html

Памфилова объявила старт единого дня голосования

Памфилова объявила старт единого дня голосования - РИА Новости, 12.09.2025

Памфилова объявила старт единого дня голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила старт единого дня голосования в России. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T10:47:00+03:00

2025-09-12T10:47:00+03:00

2025-09-12T12:23:00+03:00

политика

россия

элла памфилова

севастополь

республика коми

челябинская область

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041385169_0:142:3145:1911_1920x0_80_0_0_1ba47daade5f130dab1e5261628f6f2a.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила старт единого дня голосования в России."У нас сегодня действительно большое, важное политическое событие. В стране уже открылись избирательные участки, они уже с ночи стали открываться, наши восточные регионы. И позвольте объявить старт единого дня голосования 2025 года", — сказала она на брифинге в ЦИК.По словам Памфиловой, в этом году кандидатами выдвинули 1616 участников спецоперации. В частности, 189 человек — на выборах депутатов законодательных органов субъектов в 11 регионах, 161 — на выборах депутатов представительных органов столиц регионов в 24 субъектах.Кроме того, двое бойцов СВО претендуют на посты глав регионов.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов. Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.Дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в 24 регионах.

https://ria.ru/20250911/edg-2025-2041147086.html

россия

севастополь

республика коми

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Инфоцентр в ЦИК России Инфоцентр, который будет работать в ЕДГ-2025, – с 12-го по 14-е сентября - открылся в ЦИК, передает корреспондент РИА Новости 2025-09-12T10:47 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, россия, элла памфилова, севастополь, республика коми, челябинская область, единый день голосования — 2025