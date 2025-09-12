Рейтинг@Mail.ru
Памфилова объявила старт единого дня голосования
10:47 12.09.2025 (обновлено: 12:23 12.09.2025)
Памфилова объявила старт единого дня голосования
2025-09-12T10:47:00+03:00
2025-09-12T12:23:00+03:00
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила старт единого дня голосования в России."У нас сегодня действительно большое, важное политическое событие. В стране уже открылись избирательные участки, они уже с ночи стали открываться, наши восточные регионы. И позвольте объявить старт единого дня голосования 2025 года", — сказала она на брифинге в ЦИК.По словам Памфиловой, в этом году кандидатами выдвинули 1616 участников спецоперации. В частности, 189 человек — на выборах депутатов законодательных органов субъектов в 11 регионах, 161 — на выборах депутатов представительных органов столиц регионов в 24 субъектах.Кроме того, двое бойцов СВО претендуют на посты глав регионов.Единый день голосованияЕдиный день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов. Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.Дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в 24 регионах.
По словам Памфиловой, в этом году кандидатами выдвинули 1616 участников спецоперации. В частности, 189 человек — на выборах депутатов законодательных органов субъектов в 11 регионах, 161 — на выборах депутатов представительных органов столиц регионов в 24 субъектах.
Кроме того, двое бойцов СВО претендуют на посты глав регионов.

Единый день голосования

Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проведут прямые выборы губернаторов.
Также сегодня стартуют выборы депутатов региональных парламентов. Они пройдут в 11 субъектах, среди которых Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Белгородская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курганская, Магаданская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области.
В 25 административных центрах выберут депутатов представительных органов. Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
Практически везде голосование продлится три дня. Это касается 19 из 20 субъектов, где пройдут выборы высших должностных лиц. Исключение — Татарстан, где избирательные участки будут открыты только в воскресенье.
Дистанционное электронное голосование в этом году пройдет в 24 регионах.
