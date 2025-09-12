Рейтинг@Mail.ru
В ЦИК рассказали, сколько наблюдателей будет на ЕДГ-2025
10:45 12.09.2025 (обновлено: 10:51 12.09.2025)
В ЦИК рассказали, сколько наблюдателей будет на ЕДГ-2025
Более 165 тысяч наблюдателей заявлены для наблюдения за ходом выборов в ЕДГ-2025, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 165 тысяч наблюдателей заявлены для наблюдения за ходом выборов в ЕДГ-2025, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. "Всего сейчас субъектами имеющих право назначать наблюдателей в избирательные комиссии в дни голосования на выборах заявлено 165 тысяч наблюдателей, в участковые избирательные комиссии - 164 997, в территориальные избирательные комиссии 514, и в окружные комиссии 8", - сказала Памфилова в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025. В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
Политика, Россия, Элла Памфилова, Единый день голосования — 2025
В ЦИК рассказали, сколько наблюдателей будет на ЕДГ-2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Более 165 тысяч наблюдателей заявлены для наблюдения за ходом выборов в ЕДГ-2025, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"Всего сейчас субъектами имеющих право назначать наблюдателей в избирательные комиссии в дни голосования на выборах заявлено 165 тысяч наблюдателей, в участковые избирательные комиссии - 164 997, в территориальные избирательные комиссии 514, и в окружные комиссии 8", - сказала Памфилова в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025.
В единый день голосования 14 сентября 2025 года пройдет около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе не менее 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. Голосование в большинстве регионов продлится три дня.
ЦИК пристально следит за голосованием на выборах, заявила Памфилова
Политика Россия Элла Памфилова Единый день голосования — 2025
 
 
