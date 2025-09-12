Памфилова объявила старт единого дня голосования
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступает на пресс-конференции в информационном центре ЦИК
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступает на пресс-конференции в информационном центре ЦИК
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ЦИК объявила старт единого дня голосования 2025 года.
"У нас сегодня действительно большое важное политическое событие. В стране уже открылись избирательные участки, они уже с ночи стали открываться, наши восточные регионы. И позвольте объявить старт единого дня голосования 2025 года", - сказала Памфилова в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025.
Брифинг о старте выборов в единый день голосования 12-14 сентября 2025 года начался в Центральной избирательной комиссии с исполнения гимна Российской Федерации.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.