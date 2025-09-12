https://ria.ru/20250912/golosovanie-2041378172.html

Памфилова объявила старт единого дня голосования

Памфилова объявила старт единого дня голосования - РИА Новости, 12.09.2025

Памфилова объявила старт единого дня голосования

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ЦИК объявила старт единого дня голосования 2025 года. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T10:08:00+03:00

2025-09-12T10:08:00+03:00

2025-09-12T10:45:00+03:00

политика

россия

элла памфилова

единый день голосования — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041385169_0:142:3145:1911_1920x0_80_0_0_1ba47daade5f130dab1e5261628f6f2a.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова в ЦИК объявила старт единого дня голосования 2025 года."У нас сегодня действительно большое важное политическое событие. В стране уже открылись избирательные участки, они уже с ночи стали открываться, наши восточные регионы. И позвольте объявить старт единого дня голосования 2025 года", - сказала Памфилова в ходе брифинга о старте голосования на выборах в ЕДГ-2025.Брифинг о старте выборов в единый день голосования 12-14 сентября 2025 года начался в Центральной избирательной комиссии с исполнения гимна Российской Федерации.Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона выбирают депутаты окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250911/golosovanie-2041134104.html

https://ria.ru/20250911/kamchatka-2041133174.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, элла памфилова, единый день голосования — 2025