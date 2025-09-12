https://ria.ru/20250912/gazizov-2041382726.html

Айдар Газизов: индустрия халяль активно развивается в России

Ежегодный оборот продукции в сфере халяль в России уже превысил один миллиард рублей, спрос внутри страны растет на нее ежегодно на 2-3%, заявил генеральный директор международного Центра стандартизации и сертификации "Халяль" при Духовном управлении мусульман РФ Айдар Газизов. В интервью РИА Новости он рассказал, какую продукцию можно считать халяльной, что у нее общего со здоровым образом жизни, в какие страны РФ экспортирует отечественную продукцию халяль, и чем "лунные" отели отличаются от "звездных". Беседовал Серго Кухианидзе.– Айдар, давайте для начала разберемся в термине. Думаю, не все знают в России, что означает само слово "халяль"?– "Халяль" – это арабское слово, которое переводится, как "разрешенное", "дозволенное" в Исламе. В отличие от "харама" – то, что запрещено. Понятие "халяль" широкое, оно включает в себя все сферы жизни мусульманина, такие как питание, косметика, медицина, туризм и финансы.– Одежда, стало быть, тоже может быть халяльной?– Да, может, и одежда, и обувь, и даже матрасы с подушками. Есть у нас и такой известный сертифицированный производитель.– Очень любопытно.– Что касается продуктов питания, то халяльными считаются только те, что произведены и обработаны строго в соответствии со стандартами "Халяль", без использования каких-либо запрещенных ингредиентов, например, таких как свинина, кровь, алкоголь и так далее. Мясная продукция считается халяльной при условии, что животное, мясо которого было использовано для ее приготовления, было заколото по определенным правилам, при том, что и само животное должно быть разрешенным для употребления в пищу.– Существуют ли требования к специалисту, которые производят убой?– Да, конечно. Убой должен производиться практикующим мусульманином, прошедшим соответствующее обучение и имеющим профессиональные навыки. Быстрыми движениями он перерезает шейные артерии, пищевод, трахею, не затрагивая позвоночника, чтобы при работающем сердце кровь вышла из туши животного или птицы. Только после смерти животного или птицы разрешается их обработка. К слову, крупные предприятия, которые занимаются массовым производством, никаких проблем с производством продукции халяль не имеют. Хоть "халяль" – понятие религиозное, но в основе такого убоя ничто иное, как гуманное отношение к животным. Важная цель при убое – это минимизировать стресс для животного.– Ну, прям не халяль, а здоровый образ жизни – ЗОЖ!– Вы абсолютно правы. И это сегодня многие начинают понимать. Неудивительно, что продукцию халяль уже давно употребляют не только мусульмане, но и представители других конфессий, выбирающие ее за высокое качество. Во многих столичных магазинах, в халяльных отделах сетевых супермаркетов можно увидеть широкий ассортимент товаров.– При такой популярности появляется искушение выпускать поддельную продукцию?– Да, к сожалению, рост популярности халяльной продукции привел к тому, что увеличилось количество контрафакта. Это, признаюсь, стало реальной проблемой в России. Как правило, недобросовестные производители, пытаясь привлечь потребителя, дают своей продукции названия, например, такие как "Восточная", "Кавказская", "Татарская", наносят на этикетку мусульманскую символику, но эта продукция производится без контроля органа по сертификации "Халяль" и относится, как минимум, к категории "сомнительная", которую нельзя употреблять в пищу. По этой причине нередки и судебные разбирательства. Чтобы минимизировать число таких случаев, мы тщательно следим за тем, что выходит под маркой "Халяль". На мясо- и птицеперерабатывающих предприятиях работают наши эксперты-контролеры, которые следят за соответствием произведенной продукции стандартам халяль. Здесь много тонкостей. Мясорубка, допустим, через которую прокручивали харамное мясо, уже не годится для приготовления халяльных продуктов. Контаминация между халялем и харамом недопустима. Для выполнения этих требований нужны не только отдельные инструменты и оборудования, но и само производство халяль должно находиться в отдельном цехе.– В советские времена было понятие индустрии халяль?– Нет, не было, но сама продукция была. В советское время в продовольственных магазинах отделов "Халяль", конечно, не было, но в сельской местности, где компактно проживали мусульмане, халяльная продукция всегда была, именно оттуда она поступала для практикующих мусульман, проживающих в городах. Такие продукты можно было встретить и в мясных отделах рынков, где также проживало мусульманское население.Да, понятия не было, но несмотря на все испытания, которые пришлось пройти верующим людям, не только мусульманам, но и приверженцам других религий, нашим предкам удалось пронести сквозь столетия эти понятия "халяль" и "харам". И даже они, я думаю, не могли предположить, что в последствии это превратится в целую индустрию.– Что послужило началом индустрии?– После многочисленных обращений мусульман в Совет муфтиев России его председатель Равиль хазрат Гайнутдин обратился к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину с просьбой оказать поддержку в этом вопросе. В результате чего было проведено совещание с участием представителей администрации президента, Совета муфтиев России, ряда министерств и представителей научно-исследовательских институтов. Ну, а в 2003 году силами экспертов нашего центра и ученых Совета муфтиев России был разработан первый стандарт "халяль" в России и на постсоветском пространстве.Сегодня наша страна показывает хороший пример, когда представители разных национальностей и религий занимаются развитием индустрии. Мусульманские организации делают свою работу, государственные органы – свою, а предприятия производят продукцию халяль согласно стандартам Духовных управлений мусульман и международных стандартов. Эта совместная работа помогает нам успешно решать поставленные задачи.– В итоге, индустрия халяль – это что?– Индустрия халяль в современных реалиях — это широкий спектр бизнеса, охватывающий все сферы жизни мусульман и не только. Маленький пример, связанный с туризмом. Мы видим, что среди иностранных гостей большое количество представителей арабо-мусульманских стран и естественно, наличие сертифицированных по стандарту "Халяль" кафе, ресторанов, отелей делают нашу страну более привлекательной для их приезда и развития национальный туриндустрии.– Отели? В России уже есть так называемые "сухие отели", как в некоторых мусульманских странах, например, где нет места алкоголю?– Такого термина как "сухой отель" в России не существует. Есть отели, которые работают по стандартам "Халяль". У нашего органа по сертификации в Россстандарте зарегистрирована отдельная система добровольной сертификации "Халяль Туризм Стандарт". Если общепризнанный классификатор показывает "звездность" отеля, то наш – "лунность" отеля, показывающий различные уровни предоставляемых сервисов "Халяль" нашим гостям в конкретном отеле.В течение года только у нашего Духовного управления мусульман РФ проходят десятки мероприятий, участниками которых становятся имамы, представители культуры и бизнеса. И всех их надо достойно принять, а это и комфортные условия для отдыха, и халяльное питание, и так далее. Немало гостей из арабо-мусульманских стран едут сейчас в Россию за качественным лечением. Для них мы также должны создать необходимые условия. Среди наших сертифицированных партнеров есть и медицинские центры.Словом, индустрия халяль активно развивается. Согласно данным Росстандарта, ежегодный оборот продукции в сфере халяль в России уже превысил один миллиард рублей, спрос внутри страны растет на нее ежегодно на 2-3%.– А экспорт? Свою халяльную продукцию Россия вывозит за рубеж?– Да, конечно. За последние шесть лет поставки халяльных продуктов из России за рубеж выросли на 38%. Только в прошлом году Россия экспортировала халяльной продукции на 380 миллионов долларов, что на 82% выше, чем в 2023. Началом же планового экспорта отечественной продукции халяль мы считаем 2014 год, когда наш центр прошел первый аудит со стороны министерства по окружающей среде и водным ресурсам из Объединенных Арабских Эмиратов. На данный момент, кроме ОАЭ, мы имеем аккредитацию во всех странах Персидского залива, в Малайзии, Таиланде, Сингапуре, Марокко, Южно-Африканской Республике, работаем над получением аккредитации в Индонезии, Алжире и других странах для того, чтобы российские экспортеры беспрепятственно поставляли свою продукцию "Халяль" по всему миру.Ислама придерживается около 25% населения нашей планеты, а это около двух миллиардов человек. Объем мирового халяльного рынка товаров и услуг оценивается сегодня в два триллиона долларов. И у нашей страны в этой индустрии огромный потенциал.

