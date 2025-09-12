https://ria.ru/20250912/fura-2041454655.html

Водитель фуры, который ввез в Грузию взрывчатку, получил ее от Украины

Водитель фуры, который ввез в Грузию взрывчатку, получил ее от Украины - РИА Новости, 12.09.2025

Водитель фуры, который ввез в Грузию взрывчатку, получил ее от Украины

Задержанный водитель грузового автомобиля, который ввез взрывчатку из Турции в Грузию, получил ее от украинских спецслужб, заявил в пятницу на брифинге... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T13:52:00+03:00

2025-09-12T13:52:00+03:00

2025-09-12T13:59:00+03:00

грузия

украина

турция

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0e/1989200301_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_2cceea2a1ffc0bb8c824d23b43b5b09f.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен - РИА Новости. Задержанный водитель грузового автомобиля, который ввез взрывчатку из Турции в Грузию, получил ее от украинских спецслужб, заявил в пятницу на брифинге заместитель главы грузинской Службы государственной безопасности Лаша Маградзе."Водителю автомобиля марки "Мерседес" взрывчатое вещество передали на территории Украины сотрудники украинской спецслужбы, так называемого СБУ", - заявил Маградзе.Накануне Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена.

https://ria.ru/20250826/kaladze-2037721687.html

грузия

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

грузия, украина, турция, в мире