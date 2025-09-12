https://ria.ru/20250912/fura-2041454655.html
Водитель фуры, который ввез в Грузию взрывчатку, получил ее от Украины
Водитель фуры, который ввез в Грузию взрывчатку, получил ее от Украины - РИА Новости, 12.09.2025
Водитель фуры, который ввез в Грузию взрывчатку, получил ее от Украины
Задержанный водитель грузового автомобиля, который ввез взрывчатку из Турции в Грузию, получил ее от украинских спецслужб, заявил в пятницу на брифинге... РИА Новости, 12.09.2025
ТБИЛИСИ, 12 сен - РИА Новости. Задержанный водитель грузового автомобиля, который ввез взрывчатку из Турции в Грузию, получил ее от украинских спецслужб, заявил в пятницу на брифинге заместитель главы грузинской Службы государственной безопасности Лаша Маградзе."Водителю автомобиля марки "Мерседес" взрывчатое вещество передали на территории Украины сотрудники украинской спецслужбы, так называемого СБУ", - заявил Маградзе.Накануне Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена.
Водитель фуры, который ввез в Грузию взрывчатку, получил ее от Украины
Водитель фуры, который ввез из Турции в Грузию взрывчатку, получил ее от Украины