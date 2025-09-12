Водитель фуры, который ввез в Грузию взрывчатку, получил ее от Украины

Рейтинг@Mail.ru
13:52 12.09.2025 (обновлено: 13:59 12.09.2025)
грузия, украина, турция, в мире
Грузия, Украина, Турция, В мире
Спецавтомобили в Грузии. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 12 сен - РИА Новости. Задержанный водитель грузового автомобиля, который ввез взрывчатку из Турции в Грузию, получил ее от украинских спецслужб, заявил в пятницу на брифинге заместитель главы грузинской Службы государственной безопасности Лаша Маградзе.
"Водителю автомобиля марки "Мерседес" взрывчатое вещество передали на территории Украины сотрудники украинской спецслужбы, так называемого СБУ", - заявил Маградзе.
Накануне Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена.
Генеральный секретарь партии Грузинская мечта Каха Каладзе - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
Запад обещал дать Грузии оружие, заявил мэр Тбилиси
26 августа, 18:07
 
