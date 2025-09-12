https://ria.ru/20250912/forum-2041515864.html
Путин на заседании Международного форума объединенных культур. Трансляция
Путин на заседании Международного форума объединенных культур. Трансляция - РИА Новости, 12.09.2025
Путин на заседании Международного форума объединенных культур. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
2025-09-12T20:46:00+03:00
2025-09-12T20:46:00+03:00
2025-09-12T20:47:00+03:00
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041564268_0:30:1024:606_1920x0_80_0_0_387fede938e9e63289ff5a30dfd2777d.jpg
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041564268_121:0:1006:664_1920x0_80_0_0_6bacca4dd4ceeb185782fa6b60b44730.jpg
Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
Выступление Путина на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур
2025-09-12T20:46
true
PT15M21S
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин на заседании Международного форума объединенных культур. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.
2025-09-12T20:46
true
PT15M21S
Путин на заседании Международного форума объединенных культур. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.