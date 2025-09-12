https://ria.ru/20250912/forum-2041505463.html

Промышленно-энергетический форум стартует в Тюмени 15 сентября

Промышленно-энергетический форум стартует в Тюмени 15 сентября - РИА Новости, 12.09.2025

Промышленно-энергетический форум стартует в Тюмени 15 сентября

Юбилейный Х Промышленно-энергетический форум (TNF 2025), который пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября, призван задать новые технологические стандарты отрасли,... РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Юбилейный Х Промышленно-энергетический форум (TNF 2025), который пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября, призван задать новые технологические стандарты отрасли, заявляют организаторы. Главная тема форума — "Технологическое лидерство: объединение усилий". Форум станет площадкой для выработки мер перехода к новым технологиям и цифровым платформам в топливно-энергетическом секторе, базирующимся на современных отечественных разработках и искусственном интеллекте. Среди мероприятий — "Технологические дни", где компании презентуют свои продукты и услуги потенциальным клиентам. Традиционно пройдут закупочные сессии крупных игроков ("Роснефть", "Сургутнефтегаза" и других). В ходе панельных дискуссий специалисты реальных производств обсудят вопросы, волнующие отрасль в настоящее время. В этом году дискуссии получат практическое подкрепление в виде специальных экскурсий на ведущие заводы Тюменской области. Традиционно TNF начнется с трека "Человеческий капитал", призванного подчеркнуть, что именно люди — главное богатство отрасли. Компании расскажут о комплексных программах работы с молодыми кадрами, которые и определят будущее отечественного ТЭК. Впервые деловая программа ЭКСПО откроет возможности для малого и среднего бизнеса. Молодые команды смогут презентовать в рамках питч-сессий свои идеи и решения, получить экспертную оценку и шанс на воплощение проекта. В ходе форума состоится финал учрежденной TNF премии за лучшие решения для ТЭК "Территория технологий". Финалисты представят свои идеи экспертному жюри, а партнеры форума получат возможность выбирать приоритетные направления и инвестировать в реализацию идей. Последний день форума будет полностью посвящен цифровизации. Специалисты ИТ-блоков крупнейших нефтегазовых корпораций, вендоры и разработчики обсудят актуальные задачи отрасли. Также в рамках форума будут презентованы результаты трех отраслевых исследований, посвященных анализу рынка труда, внедрению искусственного интеллекта в отрасли и тенденциям в нефтесервисе. TNF ежегодно объединяет более 12 тысяч участников из 900 компаний, включая топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых копаний, поставщиков, сервисные и инжиниринговые компании, представителей органов власти и международные делегации.

