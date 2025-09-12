https://ria.ru/20250912/forum-2041504537.html
Профориентационный молодежный форум стартовал в Липецкой области
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
форум
ЛИПЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Профориентационный молодежный форум, направленный на развитие профессиональных компетенций у подрастающего поколения, стартовал в Липецкой области, его участниками стали более тысячи подростков, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что форум продлится неделю. В эти дни липецкие школьники в увлекательной форме смогут ближе познакомиться с профессиями будущего и миром информационных технологий. Артамонов отметил, что важной частью мероприятия станут профильные экскурсии на ведущие предприятия региона, где ребята смогут познакомиться с современными условиями труда. "<…> Такой практический подход поможет ребятам сделать осознанный выбор и найти свой путь в стремительно развивающемся мире профессий, особенно в сфере высоких технологий и цифровой экономики, которые являются приоритетами для Липецкой области", — прокомментировал Артамонов.
липецкая область
