Профориентационный молодежный форум стартовал в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Профориентационный молодежный форум, направленный на развитие профессиональных компетенций у подрастающего поколения, стартовал в Липецкой области, его участниками стали более тысячи подростков, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что форум продлится неделю. В эти дни липецкие школьники в увлекательной форме смогут ближе познакомиться с профессиями будущего и миром информационных технологий. Артамонов отметил, что важной частью мероприятия станут профильные экскурсии на ведущие предприятия региона, где ребята смогут познакомиться с современными условиями труда. "<…> Такой практический подход поможет ребятам сделать осознанный выбор и найти свой путь в стремительно развивающемся мире профессий, особенно в сфере высоких технологий и цифровой экономики, которые являются приоритетами для Липецкой области", — прокомментировал Артамонов.

