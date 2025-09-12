Рейтинг@Mail.ru
16:15 12.09.2025
Профориентационный молодежный форум стартовал в Липецкой области
Профориентационный молодежный форум стартовал в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Профориентационный молодежный форум, направленный на развитие профессиональных компетенций у подрастающего поколения, стартовал в Липецкой области, его участниками стали более тысячи подростков, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что форум продлится неделю. В эти дни липецкие школьники в увлекательной форме смогут ближе познакомиться с профессиями будущего и миром информационных технологий. Артамонов отметил, что важной частью мероприятия станут профильные экскурсии на ведущие предприятия региона, где ребята смогут познакомиться с современными условиями труда. "&lt;…&gt; Такой практический подход поможет ребятам сделать осознанный выбор и найти свой путь в стремительно развивающемся мире профессий, особенно в сфере высоких технологий и цифровой экономики, которые являются приоритетами для Липецкой области", — прокомментировал Артамонов.
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
ЛИПЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Профориентационный молодежный форум, направленный на развитие профессиональных компетенций у подрастающего поколения, стартовал в Липецкой области, его участниками стали более тысячи подростков, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что форум продлится неделю. В эти дни липецкие школьники в увлекательной форме смогут ближе познакомиться с профессиями будущего и миром информационных технологий.
Артамонов отметил, что важной частью мероприятия станут профильные экскурсии на ведущие предприятия региона, где ребята смогут познакомиться с современными условиями труда.
"<…> Такой практический подход поможет ребятам сделать осознанный выбор и найти свой путь в стремительно развивающемся мире профессий, особенно в сфере высоких технологий и цифровой экономики, которые являются приоритетами для Липецкой области", — прокомментировал Артамонов.
Всероссийский форум "Область будущего" стартовал в Липецкой области
3 сентября, 16:31
 
Липецкая область
 
 
