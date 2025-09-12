МИД Финляндии вызовет российского посла
МИД Финляндии вызовет посла России из-за инцидента с дронами в Польше
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. МИД Финляндии вызовет посла России в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше, сообщает в пятницу телерадиовещатель Yle со ссылкой на ведомство.
"Министерство иностранных дел Финляндии вызовет посла России" - говорится в сообщении.
Беспилотники над Польшей: у России есть ценный совет для Варшавы
10 сентября, 14:48
Власти Польше в среду выступили с утверждением, что в небе над страной были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвали их "российскими", однако никаких доказательств этому не привели. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.