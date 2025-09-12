Любимова рассказала о создании фильмов о спецоперации

https://ria.ru/20250912/filmy-2041579059.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Ведется работа над созданием фильмов, посвященных событиям специальной военной операции, появляются качественные сценарии для кино на эту тему, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова. "Тут надо сказать, что помимо детских фильмов, конечно, мы работаем над созданием исторических драм, что очень важно. Это тяжело дается, но мы работаем в этом направлении. Это касается и нашей новейшей истории, темы специальной военной операции", - сказала она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Любимова отметила, что за время проведения спецоперации появились достаточно сильные сценарии. "Нашлось время для того, чтобы осмыслить происходящее, начать писать на эту тему, пообщаться как с реальными героями, так и свидетелями событий. Поэтому мы надеемся, что вскоре порадуем кино на эту тему", - добавила она. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

