На Эльбрусе завершили эвакуацию людей с канатной дороги

НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Эвакуация людей с канатной дороги на Эльбрусе, где произошла авария, завершена, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. "По состоянию на 17.00 (мск – ред.), эвакуация людей с кресельной канатной дороги завершена", - написал Коков в своем Telegram-канале.Ранее Коков сообщил, что днем в пятницу на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус", погибли два человека. Предварительно, причина аварии - сход троса с ролика одной из опор. Региональное СУ СК возбудило по данному факту уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц" УК РФ. По его данным, в результате аварии также получили повреждения различной степени тяжести несколько человек. Минздрав региона сообщил о девяти пострадавших, которые эвакуированы, и их готовятся принять в больнице, но позже в ведомстве уточнили, что все они не нуждаются в медпомощи. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в аварии, по предварительным данным, погибли пожилой житель Кабардино-Балкарии и женщина из Дагестана 1990 года рождения.Это уже второе за последние полтора месяца происшествие на канатной дороге в Кабардино-Балкарии. Вечером 8 августа произошел обрыв канатно-кресельной дороги в курортной зоне Нальчика. Всего на 76 креслах канатной дороги находились 23 человека, шестеро упали на твердую поверхность, четверо - в воду, 13 эвакуировали с кресел, погибших нет. Пострадали 12 человек – все приезжие из других регионов, из них шесть были госпитализированы, позже троих пострадавших выписали. СУ СК РФ по региону по факту обрыва троса канатки возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда" УК РФ. Ее санкция предусматривает до шести лет лишения свободы. РИА Новости выяснило, что ООО "Экскурсионный комплекс "Жемчужина", которое владеет оборвавшейся канатной дорогой в Нальчике, в конце 2024 года было оштрафовано судом на 100 тысяч рублей за нарушения требований промышленной безопасности.

