Эстонских школьников начали учить управлять беспилотниками
17:59 12.09.2025
Эстонских школьников начали учить управлять беспилотниками
в мире
эстония
беспилотники
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал обучение учеников старших классов управлению беспилотниками, передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу департамента Ану Раннавески. Как передает телерадиокомпания, обучение является факультативным. Курс, который проводится совместно с Эстонской авиационной академией, был впервые представлен в четверг в гимназии города Пайде. Отмечается, что необходимое для обучения техническое оборудование и и финансирование предоставляется министерством обороны республики. "В настоящее время мы проводим пилотный курс (по управлению беспилотниками - ред.) примерно в десяти школах. Если школы проявят больше интереса, то мы, конечно, хотели бы, чтобы этот курс можно было выбрать в каждой школе", - приводит ERR слова Раннавески. Она также добавила, что эстонское минобороны приняло решение о дальнейшем увеличении бюджета на обучение использованию БПЛА. Отмечается, что, по данным ректора Авиационной академии Койта Каскеля, продолжительность курса составляет 35 часов, из них 10 часов практики. Как добавила телерадиокомпании директор школы в Пайде Марго Соотла, на курс в гимназии записались 20 человек. По ее словам, обучение начнется во втором семестре, а практика запланирована на весну.
в мире, эстония, беспилотники
В мире, Эстония, Беспилотники
Старый город в Таллине
Старый город в Таллине
© Pixabay / shevli61
Старый город в Таллине. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал обучение учеников старших классов управлению беспилотниками, передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу департамента Ану Раннавески.
Как передает телерадиокомпания, обучение является факультативным. Курс, который проводится совместно с Эстонской авиационной академией, был впервые представлен в четверг в гимназии города Пайде. Отмечается, что необходимое для обучения техническое оборудование и и финансирование предоставляется министерством обороны республики.
"В настоящее время мы проводим пилотный курс (по управлению беспилотниками - ред.) примерно в десяти школах. Если школы проявят больше интереса, то мы, конечно, хотели бы, чтобы этот курс можно было выбрать в каждой школе", - приводит ERR слова Раннавески.
Она также добавила, что эстонское минобороны приняло решение о дальнейшем увеличении бюджета на обучение использованию БПЛА.
Отмечается, что, по данным ректора Авиационной академии Койта Каскеля, продолжительность курса составляет 35 часов, из них 10 часов практики. Как добавила телерадиокомпании директор школы в Пайде Марго Соотла, на курс в гимназии записались 20 человек. По ее словам, обучение начнется во втором семестре, а практика запланирована на весну.
