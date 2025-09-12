https://ria.ru/20250912/estonija-2041527396.html
Эстонских школьников начали учить управлять беспилотниками
Эстонских школьников начали учить управлять беспилотниками
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал обучение учеников старших классов управлению беспилотниками, передает телерадиокомпания ERR со ссылкой на главу департамента Ану Раннавески. Как передает телерадиокомпания, обучение является факультативным. Курс, который проводится совместно с Эстонской авиационной академией, был впервые представлен в четверг в гимназии города Пайде. Отмечается, что необходимое для обучения техническое оборудование и и финансирование предоставляется министерством обороны республики. "В настоящее время мы проводим пилотный курс (по управлению беспилотниками - ред.) примерно в десяти школах. Если школы проявят больше интереса, то мы, конечно, хотели бы, чтобы этот курс можно было выбрать в каждой школе", - приводит ERR слова Раннавески. Она также добавила, что эстонское минобороны приняло решение о дальнейшем увеличении бюджета на обучение использованию БПЛА. Отмечается, что, по данным ректора Авиационной академии Койта Каскеля, продолжительность курса составляет 35 часов, из них 10 часов практики. Как добавила телерадиокомпании директор школы в Пайде Марго Соотла, на курс в гимназии записались 20 человек. По ее словам, обучение начнется во втором семестре, а практика запланирована на весну.
