При аварии на канатной дороге на Эльбрусе пострадали девять человек

Девять пострадавших эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, их готовятся принять в больнице, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T17:08:00+03:00

2025-09-12T17:08:00+03:00

2025-09-12T17:56:00+03:00

НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Девять пострадавших эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, их готовятся принять в больнице, сообщил региональный минздрав."По оперативным данным, двое человек погибли, девять пострадавших эвакуировано. В РКБ (республиканская клиническая больница - ред.) обеспечена полная готовность к приему пострадавших. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения КБР", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают три бригады скорой помощи ЦРБ Эльбрусского района, также туда направлены еще три бригады медицины катастроф.

эльбрус, происшествия, эльбрусский район