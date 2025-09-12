https://ria.ru/20250912/elbrus-2041518762.html
При аварии на канатной дороге на Эльбрусе пострадали девять человек
При аварии на канатной дороге на Эльбрусе пострадали девять человек
Девять пострадавших эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, их готовятся принять в больнице, сообщил региональный минздрав. РИА Новости, 12.09.2025
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Девять пострадавших эвакуированы после аварии на канатной дороге на Эльбрусе, их готовятся принять в больнице, сообщил региональный минздрав."По оперативным данным, двое человек погибли, девять пострадавших эвакуировано. В РКБ (республиканская клиническая больница - ред.) обеспечена полная готовность к приему пострадавших. Ситуация находится на контроле министерства здравоохранения КБР", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают три бригады скорой помощи ЦРБ Эльбрусского района, также туда направлены еще три бригады медицины катастроф.
