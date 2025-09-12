Рейтинг@Mail.ru
На канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 12.09.2025 (обновлено: 17:00 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/elbrus-2041500168.html
На канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека
На канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека - РИА Новости, 12.09.2025
На канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека
На Эльбрусе произошла авария на канатной дороге, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T15:58:00+03:00
2025-09-12T17:00:00+03:00
эльбрус
происшествия
казбек коков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041513664_0:74:3509:2048_1920x0_80_0_0_62826cbf4d9108c83e36dbc57e54aadc.jpg
НАЛЬЧИК, 12 сен — РИА Новости. На Эльбрусе произошла авария на канатной дороге, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в Telegram-канале."К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге погибли два человека", — написал он.Предварительно, ЧП произошло из-за схода троса с ролика одной из опор. На месте происшествия работает МЧС. Эвакуация людей осложняется плохой погодой. Сейчас известно о девяти пострадавших. Их госпитализировали.Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250902/elbrus-2039101382.html
эльбрус
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041513664_695:0:3426:2048_1920x0_80_0_0_66f243df823bbfde4e03848d50c3ac4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эльбрус, происшествия, казбек коков
Эльбрус, Происшествия, Казбек Коков
На канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека

На Эльбрусе из-за аварии на канатной дороге погибли два человека

© Getty Images / Inna PolekhinaКанатная дорога в Приэльбрусье
Канатная дорога в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Getty Images / Inna Polekhina
Канатная дорога в Приэльбрусье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 12 сен — РИА Новости. На Эльбрусе произошла авария на канатной дороге, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в Telegram-канале.
«
"К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге погибли два человека", — написал он.
Предварительно, ЧП произошло из-за схода троса с ролика одной из опор. На месте происшествия работает МЧС. Эвакуация людей осложняется плохой погодой.
Сейчас известно о девяти пострадавших. Их госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На Эльбрусе туристка получила травмы при камнепаде
2 сентября, 14:28
 
ЭльбрусПроисшествияКазбек Коков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала