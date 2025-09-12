https://ria.ru/20250912/elbrus-2041500168.html
На канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека
На канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека - РИА Новости, 12.09.2025
На канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека
На Эльбрусе произошла авария на канатной дороге, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T15:58:00+03:00
2025-09-12T15:58:00+03:00
2025-09-12T17:00:00+03:00
эльбрус
происшествия
казбек коков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041513664_0:74:3509:2048_1920x0_80_0_0_62826cbf4d9108c83e36dbc57e54aadc.jpg
НАЛЬЧИК, 12 сен — РИА Новости. На Эльбрусе произошла авария на канатной дороге, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в Telegram-канале."К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге погибли два человека", — написал он.Предварительно, ЧП произошло из-за схода троса с ролика одной из опор. На месте происшествия работает МЧС. Эвакуация людей осложняется плохой погодой. Сейчас известно о девяти пострадавших. Их госпитализировали.Возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20250902/elbrus-2039101382.html
эльбрус
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041513664_695:0:3426:2048_1920x0_80_0_0_66f243df823bbfde4e03848d50c3ac4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус, происшествия, казбек коков
Эльбрус, Происшествия, Казбек Коков
На канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека
На Эльбрусе из-за аварии на канатной дороге погибли два человека