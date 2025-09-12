https://ria.ru/20250912/elbrus-2041500168.html

На канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека

На канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека - РИА Новости, 12.09.2025

На канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека

На Эльбрусе произошла авария на канатной дороге, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T15:58:00+03:00

2025-09-12T15:58:00+03:00

2025-09-12T17:00:00+03:00

эльбрус

происшествия

казбек коков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041513664_0:74:3509:2048_1920x0_80_0_0_62826cbf4d9108c83e36dbc57e54aadc.jpg

НАЛЬЧИК, 12 сен — РИА Новости. На Эльбрусе произошла авария на канатной дороге, сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в Telegram-канале."К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге погибли два человека", — написал он.Предварительно, ЧП произошло из-за схода троса с ролика одной из опор. На месте происшествия работает МЧС. Эвакуация людей осложняется плохой погодой. Сейчас известно о девяти пострадавших. Их госпитализировали.Возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20250902/elbrus-2039101382.html

эльбрус

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

эльбрус, происшествия, казбек коков